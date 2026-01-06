Ρεζά Παχλαβί σε διαδηλωτές στο Ιράν: Η αλλαγή είναι στα χέρια σας

Ο Ρεζά Παχλαβί, πρωτότοκος γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, έστειλε μέσω της Wall Street Journal τα δικά του μηνύματα για τις διαδηλώσεις που «τρέχουν» στη χώρα της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες εβδομάδες.

«Πιστεύω ότι η αλλαγή στο Ιράν βρίσκεται τελικά στα χέρια του ίδιου του λαού του Ιράν», επιβεβαίωσε.

«Πολλές κυβερνήσεις έχουν λόγους να θεωρήσουν τον Χαμενεΐ υπεύθυνο, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο σωστό αυτό να είναι αποκλειστικά στα χέρια του ιρανικού λαού και οι κυβερνήσεις του κόσμου να υποστηρίξουν» τον αγώνα τους για την απελευθέρωσή τους, πρόσθεσε.

«Δεν νομίζω ότι είναι θέμα οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης, είτε στρατιωτικής είτε ειδικών επιχειρήσεων, γιατί πιστεύω ότι το καθεστώς καταρρέει. Το καθεστώς βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του».

Ο Παχλαβί συζήτησε επίσης πώς οι διαμαρτυρίες που ακολούθησαν τη δολοφονία της Μαχσά Αμίνι το 2022 υπονομεύτηκαν, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν «επέτρεψε στο ισλαμικό καθεστώς να έχει πρόσβαση σε πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου που δεν θα έπρεπε να είχε εξαρχής».

Iranian Prince Reza Pahlavi on Tuesday issued his first call for protests, urging people across Iran to chant slogans at 8 p.m. on Thursday and Friday.pic.twitter.com/JhOkzsy7Ay — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

Ο Παχλαβί συνέχισε: «Το καθεστώς χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα όχι για να ωφελήσει τον ιρανικό λαό και την οικονομική κατάσταση, αλλά για να ενισχύσει τους αντιπροσώπους του».

«Αυτή η ενίσχυση των αντιπροσώπων, με τη σειρά της, οδήγησε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», συνέχισε.

«Έχετε έναν πολύ ισχυρό πρωθυπουργό στο Ισραήλ που είναι σαφώς στο πλευρό μας. Πιστεύω ότι ο [πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, ακολουθεί σίγουρα μια διαφορετική πορεία σε σχέση με τα σημερινά γεγονότα στο Ιράν. Και έχετε τον Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Πιστεύω ότι είναι ίσως ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών από την ιρανική επανάσταση που πραγματικά καταλαβαίνει», είπε ο Παχλαβί, επαινώντας τα πολιτικά κλιμάκια τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και στην Ουάσινγκτον.