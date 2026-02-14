Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική εκστρατεία διαρκείας στο Ιράν, εάν αποτύχουν οι συνομιλίες

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων, εβδομάδων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εφόσον ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση πολύ σοβαρότερη από ό,τι έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη, από αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των σχεδιασμών, αυξάνει τη σημασία των διπλωματικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να έχουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν την Τρίτη στη Γενεύη, με το Ομάν να διαμεσολαβεί. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε το Σάββατο ότι, παρότι ο Τραμπ προτιμά μια συμφωνία με την Τεχεράνη, «αυτό είναι πολύ δύσκολο».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για νέα στρατιωτική δράση. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, μαζί με χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό ικανό τόσο για επιθέσεις όσο και για άμυνα.

Μιλώντας την Παρασκευή μετά από στρατιωτική εκδήλωση στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, λέγοντας ότι «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί». Δεν διευκρίνισε ποιος θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά πρόσθεσε: «υπάρχουν άνθρωποι».

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό σκεπτικισμό για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, δηλώνοντας πέρυσι ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι χερσαίες δυνάμεις».

Οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής υποδηλώνουν επιλογές πλήγματος κυρίως από αέρα και θάλασσα. Στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ έδειξε επίσης προθυμία να χρησιμοποιήσει ειδικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε επιχείρηση τον περασμένο μήνα.

Ερωτηθείσα για τα σχέδια ενδεχόμενης παρατεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει διαφορετικές απόψεις για κάθε ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» τον Ιούνιο ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη επίθεση, με βομβαρδιστικά stealth να πετούν από τις ΗΠΑ για να πλήξουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν απάντησε με πολύ περιορισμένο πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Αυξανόμενοι κίνδυνοι

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη είναι πιο σύνθετος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει κρατικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση, καθώς το Ιράν διαθέτει ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων. Ενδεχόμενα αντίποινα θα αύξαναν επίσης τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρως ιρανικά αντίποινα, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαδοχικά πλήγματα και ανταποδόσεις με την πάροδο του χρόνου.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τον κίνδυνο αντιποίνων ή ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με βομβαρδισμούς το Ιράν λόγω του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος, καθώς και της καταστολής εσωτερικών αντιδράσεων. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική σε μια διπλωματική λύση θα ήταν «πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος θα μπορούσαν να πλήξουν οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση.

Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι αν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους.

Το Σάββατο, ο Ιρανός αντικαθεστωτικός Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν θα μπορούσε να σώσει ζωές και κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην καθυστερήσει υπερβολικά τις διαπραγματεύσεις με την ιρανική θεοκρατική ηγεσία για μια πυρηνική συμφωνία.

Ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση της.

«Ελπίζουμε ότι μια τέτοια επίθεση θα επιταχύνει τη διαδικασία και ότι ο λαός θα μπορέσει τελικά να επιστρέψει στους δρόμους και να οδηγήσει στην τελική πτώση του καθεστώτος», δήλωσε ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες από πριν την ανατροπή του πατέρα του στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979.