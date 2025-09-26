Ρεκόρ δεκαετιών στον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, με ώθηση από τη μετανάστευση

Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 750.000 άτομα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η στατιστική αρχή της χώρας (ONS), στη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία 75 χρόνια.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στη διεθνή μετανάστευση, ενώ η φυσική μεταβολή -η διαφορά μεταξύ γεννήσεων και θανάτων- αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό.

Όπως μετέδωσε το Sky News, o πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμάται ότι έφτασε το ρεκόρ των 69,3 εκατομμυρίων ατόμων στα μέσα του 2024.

Εκτιμάται ότι περίπου 1.235.254 άτομα μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2024, ενώ 496.536 άτομα πιθανότατα μετανάστευσαν.

Η αύξηση είναι μεγαλύτερη από πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Λιντς, για παράδειγμα, έχει πληθυσμό 750.000 κατοίκων.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση από το 1949.

Η ONS εκτιμά ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε ταχύτερα στην Αγγλία κατά το έτος έως τον Ιούνιο του 2024 (1,2%) σε σύγκριση με τη Σκωτία (0,7%), την Ουαλία (0,6%) και τη Βόρεια Ιρλανδία (0,4%).

Ο αριθμός των γεννήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το έτος έως τα μέσα του 2024 ήταν ο χαμηλότερος για τουλάχιστον 42 χρόνια, με 662.148 γεννήσεις.

Ο αριθμός των θανάτων, 645.909, ήταν ο χαμηλότερος από τα μέσα του 2019, πριν από την πανδημία του Covid.

Μια αρνητική φυσική μεταβολή, όπου οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων, σημειώθηκε στην Ουαλία και τη Σκωτία.