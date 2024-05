Ραΐσι: Φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρόεδρο του Ιράν αποτίουν οι πολίτες της χώρας (vid)

Φόρο τιμής αποτίουν την Τρίτη (21/05) οι πολίτες του Ιράν για τον εκλιπόντα πρόεδρο του Εμπραχίμ Ραΐσι, η κηδεία του οποίου ξεκίνησε στην Ταμπρίζ, πρωτεύουσα της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία στην Ταμπρίζ για να συμμετέχει στην τελετή της κηδείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εμπραχίμ Ραΐσι, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν και επτά ακόμη άτομα που επέβαιναν σε ελικόπτερο που συνετρίβη την Κυριακή (19/05), στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν. Ο πρώτος αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοκμπέρ, αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα προσωρινού προέδρου και έχει στη διάθεσή του 50 ημέρες για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών ύστερα από απόφαση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δείτε live εικόνα από την Ταμπρίζ:

Iranians mourn martyrdom of President Raeisi, his foreign minister, others in helicopter crash#PeoplesPresident https://t.co/WrIxJBhKm4