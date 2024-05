Ιράν: Το πρώτο βίντεο από τον εντοπισμό του ελικοπτέρου με τον Ραΐσι (vid)

Βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που οι διασώστες εντοπίζουν το ελικόπτερο που συνετρίβη και το οποίο μετέφερε τον πρόεδρο της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί, αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Το οπτικό υλικό, που διακινείται σε ιρανικά κανάλια του Telegram και στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει τους διασώστες να προσεγγίζουν στο σημείο της συντριβής το πρωί της Δευτέρας. Στο σημείο βρίσκονται απλωμένα σε μεγάλη ακτίνα συντρίμμια του ελικοπτέρου, αλλά και οι σοροί των επιβαινόντων.

Στο βίντεο, διακρίνονται θολωμένα ορισμένα από τα θύματα της πτήσης, με τους διασώστες να κλαίνε συγκλονισμένοι, μόλις έχουν αντιληφθεί ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και ο πρόεδρος της χώρας.

IRGC affiliated channels have published this (impressive) video of the moment when the wreckage of the helicopter has been found. #Iran #Raisi pic.twitter.com/ioNS9M44s8

Footage shows search and rescue team members at the crash site where the helicopter, carrying President Raeisi and his companions, tragically went down in the northwest of Iran pic.twitter.com/2Jjd9lPtJK