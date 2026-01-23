Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν: Στους 67 οι νεκροί (pics&vid)

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο - ακόμη μη οριστικό - απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Έγιναν νεκροψίες-νεκροτομές 67 πτωμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης, ο οποίος διευκρίνισε ότι συνεχίζουν να γίνονται αναλύσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα αίτια της πυρκαγιάς, έξι ημέρες μετά τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το τριώροφο Gul Plaza, στις 17 Ιανουαρίου.

😢 Karachi's Gul Plaza fire horror: Death toll rises, ~70 people still MISSING as rescue ops continue. Governor says situation grim.

Prayers for the victims & families 💔 How can we help more?#KarachiFire #Pakistan #PrayForKarachi #BREAKING pic.twitter.com/0XgXws4vk4 — Usman Rasul (@urasul) January 19, 2026

Οικογένειες θυμάτων έχουν επικρίνει τον αργό ρυθμό της επιχείρησης ανάσυρσης, με περισσότερα από 50 άτομα να έχουν δώσει δείγματα DNA στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν αγνοούμενους συγγενείς.

Η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 35.720 δολάρια) σε κάθε οικογένεια θύματος. Αποζημίωση θα λάβουν επίσης και οι 1.200 καταστηματάρχες.