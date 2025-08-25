Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social τη Δευτέρα χαρακτήρισε το ABC και το nbc ως «δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία», ζητώντας από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) να ανακαλέσει τις άδειες εκπομπής τους.

«ΨΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ... δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι έγραψαν «97% αρνητικές ειδήσεις».

«ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FCC», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα δύο δίκτυα δεν πλήρωναν «εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ» και ότι θα έπρεπε «τουλάχιστον να πληρώνουν ΠΟΛΥ για το προνόμιο να χρησιμοποιούν τα πιο πολύτιμα ραδιοκύματα οπουδήποτε και οποτεδήποτε!!!».

Όπως αναφέρει το investing, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καταγγείλει τα δίκτυα ειδήσεων που, όπως ισχυρίζεται, τον παρουσιάζουν με αρνητικό τρόπο, και έχει επίσης εμπλακεί σε υψηλού προφίλ νομικές διαμάχες σχετικά με το θέμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων με το CBS News για μια αγωγή που ισχυριζόταν ότι η κάλυψη του δικτύου ήταν μεροληπτική εναντίον του. Νωρίτερα είχε επίσης καταλήξει σε συμφωνία ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων με το ABC για δυσφήμιση.

Ωστόσο, η έκκληση του Τραμπ προς την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να επανεξετάσει τις άδειες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της κριτικής του προς τα δίκτυα ειδήσεων, αν και δεν είναι σαφές εάν ο πρόεδρος έχει τη νομική εξουσία να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Το ABC ανήκει στη Walt Disney Company, ενώ το NBC είναι μονάδα της Comcast Corp.