Πτήσεις drones πάνω από το Σλέσβιγκ - Χολστάιν στη Γερμανία κινούν υποψίες κατασκοπείας

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, μετά τον εντοπισμό drones τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατιδιακό υπουργείο Εσωτερικών.

❗️Unidentified drones have been spotted over 🇩🇪Germany, – NDR.



They flew over the state of Schleswig-Holstein in the north of the country tonight. pic.twitter.com/QgyWtv3vWW — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 26, 2025

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο κατασκοπείας, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον αριθμό των drones ή τις ακριβείς περιοχές όπου κινήθηκαν.



Το υπουργείο Εσωτερικών του Σλέσβιγκ-Χολστάιν διατηρεί εντατικές και συνεχείς επαφές με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις, όπως ανέφερε η αρμόδια υπουργός Ζαμπίνε Ζίτερλιν-Βάακ. Παράλληλα, η αστυνομία του κρατιδίου ενισχύει τα μέτρα προστασίας κατά των drones, σε συνεργασία με γειτονικά κρατίδια, με φόντο τα πρόσφατα περιστατικά στον εναέριο χώρο της Δανίας.

Η κυβέρνηση της Δανίας χαρακτήρισε τα γεγονότα ως υβριδική επίθεση και τόνισε ότι πίσω από τις υπερπτήσεις βρίσκεται επαγγελματικός παράγοντας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, ενώ έχουν ενταθεί οι συνοριακοί έλεγχοι για πιθανές μεταφορές drones. Η Ζίτερλιν-Βάακ υπογράμμισε πως όλες οι υπηρεσίες είναι σε μεγάλη εγρήγορση και η κατάσταση ασφαλείας δεν έχει αλλάξει.

Ανησυχία για την υπόθεση εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, Νίκλας Ντίρμπρουκ. Επισήμανε ότι αν επιβεβαιωθεί η υποψία κατασκοπείας, θα αναδειχθεί η σοβαρότητα των υβριδικών απειλών για το Σλέσβιγκ-Χολστάιν. Ο Ντίρμπρουκ τόνισε πως τα βόρεια γερμανικά κρατίδια, σε συντονισμό με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και εφόσον χρειαστεί με τους Δανούς, πρέπει να είναι έτοιμα για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση.

Το SPD ζήτησε επίσης από τις αρχές του κρατιδίου να ενημερώσουν επίσημα την Επιτροπή Εσωτερικών και Νομικών Υποθέσεων της Bundestag για τις εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με drones. Στις αρχές του μήνα, ειδικές αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποίησαν στη διώρυγα του Κιέλου φορτηγό πλοίο που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως βάση για πτήσεις drones. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Αυγούστου drone εκτοξεύθηκε από το πλοίο με σκοπό να πετάξει πάνω από γερμανικό πολεμικό πλοίο και να τραβήξει φωτογραφίες