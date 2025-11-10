Reuters, Quartz

Η συμφωνία για τον τερματισμό της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο στη Γερουσία, αλλά το Κογκρέσο έχει ακόμη δουλειά να κάνει πριν την υποβάλει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να την υπογράψει και να τη μετατρέψει σε νόμο. Την ίδια στιγμή, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν πως οι αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία αναμένεται να φτάσουν τα 14 δισ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Κυριακής, η Γερουσία προώθησε μια συμφωνία που θα επαναλειτουργούσε την κυβέρνηση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και θα ακύρωνε τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων που πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ τον τελευταίο μήνα. Θα εγγυόταν, επίσης, την καταβολή των καθυστερούμενων μισθών στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Προς το παρόν, το shutdown θα συνεχίσει να προκαλεί χάος στην αμερικανική οικονομία, καθώς πάνω από 700.000 κυβερνητικοί υπάλληλοι παραμένουν σε διαθεσιμότητα και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες παραμένουν κλειστές.

«Η τρέχουσα διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης φαίνεται ότι θα έχει τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις από οποιαδήποτε άλλη διακοπή λειτουργίας που έχει καταγραφεί», έγραψε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ο οικονομολόγος της Goldman Sachs, Alec Philips. Οι προβλέψεις για το κόστος ποικίλλουν — και ενώ οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ανάκαμψη της οικονομίας, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου υπολόγισε πρόσφατα ότι η οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να χάσει μόνιμα έως και $14 δισ.

Τι προβλέπει η λύση - «πακέτο» για την άρση του shutdown: Οι 7+1 άξονες του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με το Reuters, το νομοσχέδιο για την άρση του shutdown στις ΗΠΑ αποκρυσταλλώνεται σε οκτώ άξονες.

Ακολουθεί μια περίληψη του νομοσχεδίου:

α) Αποκατάσταση της κυβερνητικής χρηματοδότησης

Το νομοσχέδιο θα αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που το Κογκρέσο επέτρεψε να λήξει την 1η Οκτωβρίου, χρηματοδοτώντας τις δραστηριότητες των οργανισμών στα υπάρχοντα επίπεδα έως τις 30 Ιανουαρίου. Αυτό θα δώσει χρόνο στους νομοθέτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους σχετικά με τη λεπτομερή νομοθεσία για τις δαπάνες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι οργανισμοί για το τρέχον οικονομικό έτος, το οποίο διαρκεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

β) Παροχή χρηματοδότησης για όλο το έτος, αλλά για ορισμένες υπηρεσίες

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για ολόκληρο το έτος για το Υπουργείο Γεωργίας, την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, στρατιωτικά κατασκευαστικά έργα και το ίδιο το Κογκρέσο.

Το Κογκρέσο πρέπει ακόμη να συντάξει, να συζητήσει και να ψηφίσει νομοσχέδια για τις δαπάνες ολόκληρου του έτους που καλύπτουν άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

γ) Αποτροπή περικοπών θέσεων εργασίας σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Το νομοσχέδιο θα εμποδίσει την εκστρατεία του Τραμπ για τη μείωση του μεγέθους της αμερικανικής κυβέρνησης, απαγορεύοντας στην κυβέρνησή του να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Περίπου 300.000 από τα 2,2 εκατομμύρια άτομα που εργάζονται για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχουν απολυθεί ή έχουν πιεστεί να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους φέτος.

Επίσης, ορίζει ρητά ότι οι χιλιάδες υπάλληλοι που ο Τραμπ προσπάθησε να απολύσει μετά την έναρξη του shutdown θα διατηρήσουν τις θέσεις τους.

δ) Δεν ενισχύεται η υπάρχουσα αρμοδιότητα επί των ομοσπονδιακών δαπανών

Εκτός από τη διατύπωση σχετικά με τις περικοπές θέσεων εργασίας, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει νέους περιορισμούς που θα εμπόδιζαν τον Τραμπ να μειώσει ή να παρακρατήσει μονομερώς τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο.

ε) Αναδρομικές πληρωμές αποδοχών στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους

Το νομοσχέδιο προβλέπει την καταβολή αναδρομικών αποδοχών στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που ο Τραμπ προσπάθησε να απολύσει, καθώς και σε ορισμένους κρατικούς υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα όταν οι αποδοχές τους διακόπηκαν λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης.

Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άλλους ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, στους οποίους εγγυάται την καταβολή των καθυστερούμενων μισθών όταν η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με νόμο του 2019.

στ) Αποτρέπεται η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών

Η συμφωνία αποτρέπει το Πεντάγωνο από το να ξεκινήσει νέα παραγωγή όπλων ή άλλα προγράμματα που δεν χρηματοδοτήθηκαν ρητά πέρυσι.

ζ) Παρέχονται στοχευμένες αυξήσεις δαπανών

Το νομοσχέδιο αυξάνει τις δαπάνες για την ασφάλεια του Κογκρέσου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ κατά 88 εκατομμύρια δολάρια, ανταποκρινόμενο στην αύξηση της πολιτικής βίας. Αυξάνει επίσης τις δαπάνες για την Ινδική Υπηρεσία Υγείας κατά 80 εκατομμύρια δολάρια.

η) Επιστροφή χρημάτων σε πολιτείες που χρησιμοποίησαν ίδια κεφάλαια

Το νομοσχέδιο επιστρέφει χρήματα στις πολιτείες που χρησιμοποίησαν δικά τους κεφάλαια για να καλύψουν την απώλεια ομοσπονδιακών κονδυλίων κατά τη διάρκεια του κλεισίματος και απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων αυτών εάν το Κογκρέσο επιτρέψει ένα άλλο κλείσιμο αργότερα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.