Τραμπ προς ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: Επιστρέψτε άμεσα στη δουλειά - Χάος στις αερομεταφορές λόγω του shutdown

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, κατά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που απουσίασαν από την εργασία τους εν μέσω του παρατεταμένου κυβερνητικού shutdown, το οποίο έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά, ΤΩΡΑ! Όποιος δεν το κάνει, θα υποστεί σημαντική παρακράτηση αποδοχών», έγραψε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι όσοι εργάστηκαν κανονικά κατά τη διάρκεια αυτού που χαρακτήρισε «απάτη των Δημοκρατικών», θα λάβουν μπόνους 10.000 δολαρίων «για την εξαίρετη υπηρεσία τους προς την πατρίδα».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κατηγόρησε όσους διαμαρτυρήθηκαν ή απουσίασαν, «ενώ γνώριζαν ότι θα πληρωθούν σύντομα», λέγοντας πως «δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ απέναντι στην ψεύτικη επίθεση των Δημοκρατικών».

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος μαζί σας», πρόσθεσε, απειλώντας όσους «θέλουν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία στο άμεσο μέλλον» ότι θα το κάνουν «χωρίς καμία αποζημίωση».

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι η κυβέρνησή του προχωρά σε προμήθεια «εντελώς νέου, υπερσύγχρονου εξοπλισμού» για τα αεροδρόμια και τα συστήματα ελέγχου πτήσεων, επικρίνοντας την προηγούμενη κυβέρνηση πως «σπατάλησε δισεκατομμύρια προσπαθώντας να επιδιορθώσει απαρχαιωμένα σκουπίδια».

Κατέληξε ευχαριστώντας όσους χαρακτήρισε «μεγάλους Αμερικανούς πατριώτες» και ευχήθηκε: «Ο Θεός να σας ευλογεί — δεν θα μπορέσω να σας στείλω τα χρήματά σας αρκετά γρήγορα! Προς όλους τους άλλους, αναφέρατε αμέσως στην εργασία σας. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!».

Ακυρώσεις πτήσεων λόγω του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ

Σε τροχιά shutdown εξακολουθούν να κινούνται τα αεροδρόμια στις ΗΠΑ, καθώς οι ακυρώσεις πτήσεων αυξήθηκαν εκ νέου τη Δευτέρα, εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, προκαλώντας χαοτικές συνθήκε ςστις αερομεταφορές από άκρη σε άκρη της χώρας.

Σύμφωνα με το CNBC, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τη Δευτέρα τη δεύτερη συνεχόμενη μισθοδοσία τους λόγω του shutdown της κυβέρνησης, αν και υποχρεούνται να συνεχίσουν να εργάζονται.

Ορισμένοι εξ αυτών έχουν αναγκαστεί να αναζητήσουν δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα, σύμφωνα με κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόκειται για μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ένταση των προβλημάτων αποτυπώνεται στα στοιχεία: Οι 2.631 ακυρώσεις πτήσεων της Κυριακής, που αντιστοιχούν στο 10% του προγράμματος, αποτέλεσαν την τέταρτη χειρότερη ημέρα από τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων αερομεταφορών Cirium.

Για σύγκριση, την Παρασκευή το πρωί, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι περικοπές πτήσεων που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, οι ακυρώσεις κατετάγησαν στην 72η θέση από την αρχή του περασμένου έτους.

Η Γερουσία σημείωσε πρόοδο τη νύχτα προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει το κυβερνητικό «shutdown», αλλά δεν έχει ακόμη εγκρίνει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

Τη Δευτέρα, 1.432 από τις 25.733 προγραμματισμένες πτήσεις στις ΗΠΑ είχαν ακυρωθεί — ποσοστό περίπου 5,5% «και αυξανόμενο», σύμφωνα με τη Cirium.

Οι αναταράξεις συνεχίστηκαν καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο, με 18.576 πτήσεις να καθυστερούν και 4.519 να ακυρώνονται, σύμφωνα με την FlightAware.

Οι ακυρώσεις ξεκίνησαν από τα περιφερειακά, βραχυπρόθεσμα δρομολόγια, στα οποία οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές βασίζονται για περίπου τις μισές εγχώριες πτήσεις και σταδιακά επεκτάθηκαν και στα κύρια δρομολόγια.

Οι United Airlines και Delta Air Lines προσέφεραν πρόσθετη αμοιβή στα πληρώματα καμπίνας για να αναλάβουν επιπλέον δρομολόγια, σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα που επικαλείται το CNBC.

Οι εταιρείες δεν σχολίασαν άμεσα, ωστόσο τέτοιες παροχές είναι συνηθισμένες σε περιπτώσεις καταιγίδων ή άλλων σοβαρών διαταραχών.