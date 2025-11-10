Shutdown ΗΠΑ: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν περισσότερες από 1.500 πτήσεις

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν περισσότερες από 1.500 πτήσεις στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Οι ακυρώσεις έχουν ξεπεράσει τις 1.000, καθώς οι περικοπές πτήσεων από την κυβέρνηση και οι απουσίες προσωπικού στην εναέρια κυκλοφορία συνεχίζουν να προκαλούν χάος στην αεροπορία.

Η FlightAware, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, ανέφερε ότι έως τις 8:30 π.μ. ET (13:30 GMT), περισσότερες από 1.550 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 1.400 είχαν καθυστερήσει τη Δευτέρα, μετά από 2.950 πτήσεις που ακυρώθηκαν και σχεδόν 10.800 είχαν καθυστερήσει την Κυριακή, στη χειρότερη ημέρα για προβλήματα πτήσεων από την έναρξη του shutdown της κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου.

Μια χειμερινή καταιγίδα τον Νοέμβριο στο Σικάγο προκάλεσε επίσης προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (ΟΑ) ανακοίνωσε αργά την Κυριακή ότι ανέστειλε τη γενική αεροπορική κίνηση σε 12 αεροδρόμια με προβλήματα προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Chicago O'Hare και Reagan Washington National. Το κλείσιμο, το οποίο έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ 40 ημερών, έχει οδηγήσει σε ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι, όπως και άλλοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, δεν έχουν πληρωθεί εδώ και εβδομάδες.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε αργά την Κυριακή υπέρ της προώθησης νομοσχεδίου για τον τερματισμό του shutdown της κυβέρνησης.

Η FAA έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων ξεκινώντας από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις έχουν υποχρεωτική ισχύ για να φτάσουν το 6% την Τρίτη και στη συνέχεια να φτάσουν το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.



Ένα μεγάλο ερώτημα για τις αεροπορικές εταιρείες είναι πότε η FAA θα άρει τις μειώσεις πτήσεων που απαιτεί η κυβέρνηση. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, δήλωσε ότι θέλει πρώτα να δει βελτίωση του προσωπικού του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και των δεδομένων ασφαλείας.