Προπαγανδιστικό βίντεο με χρήση AI των Φρουρών της Επανάστασης απεικονίζει πλήγμα στο USS Abraham Lincoln

Προπαγανδιστικό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης δημοσίευσαν κανάλια συνδεδεμένα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, το οποίο παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο επίθεσης εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της συνοδευτικής Ομάδας Κρούσης του στην Αραβική Θάλασσα.

Ειδικότερα, στο βίντεο απεικονίζεται συνδυασμένη επίθεση με drones, ταχύπλοα σκάφη, πυραύλους και υποβρύχια, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε μια απέλπιδα προσπάθεια επίδειξης ισχύος και ψυχολογικού πολέμου.

Channels affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) posted a video earlier today, clearly created using Artificial Intelligence (AI), which appears to show a attack using drones, gunboats, missiles, and submarines on the USS Abraham Lincoln (CVN-72) and her… pic.twitter.com/OaROAsgEAa — OSINTdefender (@sentdefender) February 9, 2026

Ιράν: Προτείνει αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων

Ωστόσο, νωρίτερα, ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι δήλωσε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο «να αραιώσει» το σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένο ουράνιο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν «όλες τις κυρώσεις», έπειτα από την επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Απαντώντας σε ερώτηση για την δυνατότητα αραίωσης του ουρανίου που έχει εμπλουτισθεί στο 60% (...), ο Μοχάμαντ Εσλάμι δήλωσε ότι αυτό εξαρτάται από την άρση του συνόλου των κυρώσεων ως αντάλλαγμα», μετέδωσε το επίσημοι πρακτορείο ειδήσεων Irna χωρίς να διευκρινίζει αν η δήλωση αφορά το σύνολο των κυρώσεων κατά του Ιράν ή μόνο τις κυρώσεις που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κατά της Τεχεράνης.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο 2025, το Ιράν εμπλούτιζε το ουράνιο στο 60%, δηλαδή πολύ πέραν του ορίου του 3,67% που ορίζει η πλέον ανενεργή διεθνής πυρηνική συνθήκη του 2015.

Η αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που ανήκει στο ιρανικό στοκ θα επέτρεπε την μείωση αυτού του ποσοστού.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες του να δείξουν «ανθεκτικότητα» με αφορμή την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης στο πλαίσιο των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Από το 1979, «οι ξένες δυνάμεις επεδίωκαν πάντα να αποκαταστήσουν την προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος στην επιρροή τους υπό τον σάχη Παχλαβί, σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, ο οποίος εκδιώχθηκε από την εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση.

«Η δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται τόσο στους πυραύλους του και τα αεροσκάφη του όσο στη βούληση και την ανθεκτικότητα του λαού του», υπογράμμισε επίσης ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σημειώνοντας: «Να τη δείξετε ξανά και να ανατρέψετε τα σχέδια του εχθρού».

Μια «βαθιά δυσπιστία» παραμένει ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, παρά την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν.

«Επιθυμούμε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι η απέναντι πλευρά θα επιδείξει την ίδια σοβαρότητα και θα είναι επίσης έτοιμη για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ενώπιον πρεσβευτών σε συνάντηση στην Τεχεράνη.

«Δυστυχώς, παραμένει μια βαθιά δυσπιστία, λόγω της συμπεριφοράς των ΗΠΑ τα τελευταία αυτά χρόνια», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, ο οποίος διεξάγει για το Ιράν τις διαπραγματεύσεις.