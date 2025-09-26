Η Ρουμανία στοχεύει να συνεργαστεί με την Ουκρανία για την κατασκευή drones στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού χρηματοδότησης της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SAFE) αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά χρόνια μέχρι η χώρα να διαθέτει ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής άμυνας, ανέφερε κυβερνητική πηγή, όπως μετέδωσε το Reuters την Παρασκευή

Η χώρα, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται 650 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων με την Ουκρανία και τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που η Ρωσία άρχισε να επιτίθεται στα λιμάνια του Κιέβου απέναντι από τη Ρουμανία, έχει υποστεί περισσότερες από 20 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones και πτώση θραυσμάτων στο έδαφός της.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, όπου η Εσθονία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι έστειλε τρία μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της και η Δανία έκλεισε αεροδρόμια λόγω υποψιών για drones, μια εβδομάδα μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στον πολωνικό εναέριο χώρο. Η Ρουμανία επίσης ήρθε κοντά στην κατάρριψη ενός drone.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες αεροπορικές άμυνες, κανείς δεν τις έχει», δήλωσε στο Reuters πηγή της ρουμανικής κυβέρνησης για θέματα άμυνας.

«Μέχρι τότε, η άμυνα θα είναι ασύμμετρη, με τεράστια αντιπυραυλικά έξοδα που θα μπορούσαν να καλυφθούν μόνο σε επίπεδο ΝΑΤΟ».

Η πηγή αναφέρει ότι η Ρουμανία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ουκρανία, της οποίας η τεχνολογία drone έχει «δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα» για την παραγωγή drone σε ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του SAFE της ΕΕ.

Η Ρουμανία θα έχει στη διάθεσή της 16,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SAFE, τα οποία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ίλιε Μπολογιάν, θα εξασφαλίσουν στρατιωτικές προμήθειες αξίας περίπου 1% του ετήσιου προϊόντος για πέντε χρόνια.

Οι ρουμανικές αεροπορικές άμυνες περιλαμβάνουν επί του παρόντος μαχητικά αεροσκάφη F-16, συστήματα Patriot, εκτοξευτές πυραύλων HIMARS της Lockheed Martin, πυραύλους Chiron μικρού βεληνεκούς εδάφους-αέρος της Νότιας Κορέας και γερμανικά αντιαεροπορικά πυροβόλα Gepard.

Τα δύο τελευταία ήταν η πιο οικονομική επιλογή της Ρουμανίας για την άμυνα κατά των drones αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πηγή.

Τα Gepard είναι τοποθετημένα κοντά σε κατοικημένες περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά το κόστος κάλυψης ολόκληρου του συνόρου και της επάνδρωσής τους θα ήταν απαγορευτικό.