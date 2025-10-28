Προειδοποιήσεις του Μπιλ Γκειτς για τις δαπάνες της Κίνας στην πυρηνική ενέργεια

Στον αγώνα για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς πυρηνικών αντιδραστήρων, η Κίνα αμφισβητεί όλο και περισσότερο την κυριαρχία των ΗΠΑ και άλλων χωρών, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς.

«Το έργο τους στον τομέα της σύντηξης και της σχάσης είναι πολύ εντυπωσιακό», δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft για τις προσπάθειες της Κίνας στον τομέα της πυρηνικής καινοτομίας. Η χώρα επενδύει στη σύντηξη «περισσότερο από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά, επί δύο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Bloomberg μετέδωσε πως η Κίνα έχει το προβάδισμα στην ανάπτυξη και την κατασκευή ευρέος γκάμας πράσινων λύσεων, όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλιακοί συλλέκτες και μπαταρίες, καθώς και υλικά απαραίτητα για την ενεργειακή μετάβαση, όπως σπάνια ορυκτά. Οι προηγμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου δεν έχει ακόμη επιτύχει παρόμοιο σημαντικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την πυρηνική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι κανονιστικές εγκρίσεις, η δημιουργία μιας αλυσίδας εφοδιασμού για καύσιμα επόμενης γενιάς και, στην περίπτωση της σύντηξης, η παροχή καθαρής ενέργειας.

Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες καθώς και για πυρηνική σύντηξη, καθώς οι χώρες αγωνίζονται να βρουν νέες πηγές ενέργειας για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των κέντρων δεδομένων. Στις ΗΠΑ, τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 9% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2035, περισσότερο από το διπλάσιο των επιπέδων του 2024.

Αυτή η αυξανόμενη ζήτηση θα οδηγήσει σε έκρηξη των δαπανών για πυρηνική ενέργεια ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων,.

Ο Γκέιτς θεωρεί την πυρηνική ενέργεια ως έναν τρόπο για να παρέχει στα κέντρα δεδομένων την ενέργεια που χρειάζονται, καθώς και για να μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, μια τάση που, σύμφωνα με τον Γκέιτς, θα επιδεινωθεί με την ευρύτερη υιοθέτηση αντλιών θερμότητας και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ενώ οι ΗΠΑ διαθέτουν άφθονους πόρους φυσικού αερίου — το καύσιμο αυτό αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας το 2023 — «δεν διαθέτουμε άπειρο φυσικό αέριο», είπε.

Μήνυμα για αλλαγή της κλιματικής πολιτικής προς την COP30

Εξάλλου, ο Γκέιτς ζήτησε αναθεώρηση της παγκόσμιας στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ COP30 που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Βραζιλία.

Τοι Reuters σημείωσε πως ηγέτες απ' όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν τις επικαιροποιημένες εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα και θα αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

Ο κόσμος έχει περάσει την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να επιτύχει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, με στόχο να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε πολύ κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον προ-βιομηχανικό μέσο όρο μέχρι τα μέσα του αιώνα - κάτι που παραμένει πολύ μακριά από τον στόχο.

Αν και η κλιματική αλλαγή ήταν σοβαρή, «δεν ήταν το τέλος του πολιτισμού», έγραψε ο Γκέιτς στο προσωπικό του blog. Έγραψε ότι αντί να επικεντρωθούμε στη θερμοκρασία ως το καλύτερο μέτρο προόδου, η ανθεκτικότητα στο κλίμα θα χτιζόταν καλύτερα με την ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας.

Ζήτησε να μετατοπιστεί η εστίαση προς τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας, ιδίως σε ευάλωτες περιοχές, μέσω επενδύσεων στην πρόσβαση στην ενέργεια, την υγειονομική περίθαλψη και την ανθεκτικότητα της γεωργίας.

Αυτοί οι τομείς, υποστήριξε, προσφέρουν πιο δίκαια οφέλη από τους στόχους θερμοκρασίας και πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των κλιματικών στρατηγικών που θα συζητηθούν στην COP30.

Ο Γκέιτς προκάλεσε επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους δωρητές να εξετάσουν προσεχτικά τις δαπάνες του για το κλίμα.

Τους προέτρεψε να χρησιμοποιούν δεδομένα για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο και κάλεσε τους επενδυτές να υποστηρίξουν εταιρείες που αναπτύσσουν καθαρές τεχνολογίες υψηλού αντίκτυπου, ώστε να μπορούν να μειώσουν ταχύτερα το κόστος.

Είπε ότι οι άμεσοι θάνατοι από φυσικές καταστροφές έχουν μειωθεί κατά 90% τον τελευταίο αιώνα, σε 40.000 έως 50.000 ετησίως, κυρίως λόγω των βελτιωμένων συστημάτων προειδοποίησης και των πιο ανθεκτικών υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προέτρεψαν την περασμένη εβδομάδα τις χώρες να εφαρμόσουν συστήματα προειδοποίησης για καταστροφές, προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο WMO ανέφερε ότι τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, το νερό και το κλίμα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, με το 90% αυτών των θανάτων να συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες