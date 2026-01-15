Το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας εξέδωσε οδηγία προειδοποίησης στον ναυτιλιακό στόλο της χώρας μας για να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας κατά τον πλου προς ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, μετά από επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης αυτή την εβδομάδα, μετέδωσε το Reuters την Πέμπτη.

Το δημοσίευμα υπενθύμισε πως τα drones χτύπησαν δύο πετρελαιοφόρα την Τρίτη, μεταξύ των οποίων ένα ναυλωμένο από την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, καθώς πλέουν προς έναν τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας στην ακτή της Ρωσίας.

Τα πλοία που εκμεταλλεύεται η Ελλάδα συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων στόλων δεξαμενόπλοιων στον κόσμο και είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, της οποίας τα ύδατα μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και η Ρωσία και η Ουκρανία, που βρίσκονται σε πόλεμο.

«Συνιστάται στους υπεύθυνους ασφαλείας των ναυτιλιακών εταιρειών, στους πλοιάρχους και στους αξιωματικούς ασφαλείας των ελληνικών πλοίων να προχωρήσουν σε μια επικαιροποιημένη εκτίμηση των απειλών για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και στις θαλάσσιες περιοχές κοντά σε αυτήν», ανέφερε το υπουργείο Ναυτιλίας σε ένα από τα έγγραφα που είδε το Reuters και τα οποία εκδόθηκαν μετά τις επιθέσεις.

Το κόστος της ασφάλισης πολέμου για τα πλοία που πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα έχει αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, αντανακλώντας την επιδείνωση του περιβάλλοντος κινδύνου.

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που στοχοποιήθηκαν την Τρίτη ήταν το Matilda, το οποίο διαχειριζόταν η ελληνική εταιρεία Thenamaris και χτυπήθηκε από δύο drones.

Αν και δεν υπήρξαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές στο πλοίο, ένας αξιωματούχος της Thenamaris δήλωσε ότι η εταιρεία έχει από τότε ενισχύσει τα πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και συμβούλεψε το πλήρωμα των πλοίων της να αυξήσει την επαγρύπνηση και να αποφύγει την περιττή έκθεση, κυρίως την κίνηση στο κατάστρωμα.

Το υπουργείο παρέπεμψε τις ναυτιλιακές εταιρείες σε ένα προηγούμενο έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2022, στο οποίο συνιστούσε τη διατήρηση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω του αυξημένου κινδύνου για τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας Νοβοροσίσκ, Ταμάν, Τουάψε και Καβκάζ.