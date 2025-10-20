Προειδοποιεί ο Κατζ: Όσοι τρομοκράτες της Χαμάς παραμένουν ανατολικά της «Κίτρινης Γραμμής» να φύγουν

Το Ισραήλ προειδοποίησε τα μέλη της Χαμάς που έχουν καταφύγει στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής — το 53% της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο ως μέρος της εκεχειρίας — να αποχωρήσουν αμέσως την περιοχή, διαφορετικά θα γίνουν στόχος.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να μεταφέρει την προειδοποίηση αυτή στη Χαμάς μέσω του διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Όλοι οι τρομοκράτες της Χαμάς που βρίσκονται πέρα από την Κίτρινη Γραμμή, σε έδαφος υπό ισραηλινό έλεγχο, πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως. Οι ηγέτες της Χαμάς θα φέρουν την ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Όποιος παραμείνει στην περιοχή θα γίνει στόχος χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση, ώστε οι δυνάμεις του IDF να μπορούν να δράσουν ελεύθερα και άμεσα ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», πρόσθεσε.

Ο Κατζ ξεκαθάρισε ότι «η προστασία των στρατιωτών του IDF είναι η κορυφαία προτεραιότητα και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να την εξασφαλίσουμε».

Την Κυριακή τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ βαθιά μέσα στο έδαφος που ελέγχεται από το Ισραήλ στη νότια Γάζα, στη Ράφα, και έριξαν ρουκέτες εναντίον στρατιωτών, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες, ενώ άλλοι τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν από πυρά ελεύθερων σκοπευτών στην ίδια περιοχή.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν υπεύθυνη για την επίθεση, επειδή «η επικοινωνία έχει διακοπεί» με τα μέλη της στις ζώνες που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ο στρατός έχει εκτιμήσει ότι υπάρχουν ακόμα τρομοκράτες της Χαμάς που κρύβονται στα τούνελ της τρομοκρατικής οργάνωσης σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του IDF.