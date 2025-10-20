Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Η χώρα θα γίνει η 4η μεγαλύτερη παγκόσμια αμυντική δύναμη

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα θα διαθέσει «μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο προϋπολογισμό» για έρευνα στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής έως το 2030, καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει την τέταρτη μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία στον κόσμο.

Ο Λι μιλούσε στη μεγαλύτερη έκθεση όπλων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Νότια Κορέα, τη Διεθνή Έκθεση Αεροδιαστημικής και Άμυνας της Σεούλ (ADEX) 2025, όπου εταιρείες παρουσίασαν νέα μη επανδρωμένα και ενισχυμένα με Τεχνητή Νοημοσύνη όπλα, από οβιδοβόλα μέχρι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι, επιδιώκοντας περισσότερες παγκόσμιες πωλήσεις στον τομέα της άμυνας.

Η Νότια Κορέα κατατάχθηκε 10η στις πωλήσεις όπλων από το 2023, σύμφωνα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων των 100 κορυφαίων εταιρειών όπλων του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

«Το να είσαι μία από τις τέσσερις κορυφαίες δυνάμεις στην αμυντική βιομηχανία δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα άπιαστο όνειρο», δήλωσε ο Λι.

«Θα εδραιώσουμε την τεχνολογική κυριαρχία εστιάζοντας τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών, εξαρτημάτων και υλικών που πρέπει να ασφαλίζονται ανεξάρτητα, όπως οι ειδικοί ημιαγωγοί στον αμυντικό τομέα».

Στους αμυντικούς εταίρους της στο εξωτερικό, η Νότια Κορέα δεσμεύεται να μοιραστεί όχι μόνο τα οπλικά της συστήματα αλλά και «την τεχνολογία και την εμπειρία της οικοδόμησης μιας βιομηχανικής βάσης», πρόσθεσε ο Λι.

Τα όπλα έχουν γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εξαγωγές της Νότιας Κορέας, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έχει συνάψει συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που πωλούν τα πάντα, από οβιδοβόλα και πυρομαχικά μέχρι πυραύλους και πολεμικά πλοία σε όλο τον κόσμο.

Κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι από χώρες και οργανισμούς όπως η Ρουμανία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία επισκέπτονται την περιοχή με την ευκαιρία της έκθεσης όπλων, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας σε ενημέρωση τη Δευτέρα.

Ο αρχηγός του προεδρικού επιτελείου της Νότιας Κορέας, Κανγκ Χουν-σικ, επισκέπτεται την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα ως ειδικός απεσταλμένος για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά το προεδρικό γραφείο αρνήθηκε να δώσει τον κατάλογο των χωρών. Ωστόσο, τη Δευτέρα ανέφερε ότι ο Κανγκ δε θα επισκεφθεί την Ουκρανία.