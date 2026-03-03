Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ: Η καλύτερη διαδρομή διαφυγής είναι μέσω του Σινά στην Αίγυπτο

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ ενημέρωσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη χώρα ότι ο καλύτερος τρόπος για να φύγουν είναι μέσω της χερσονήσου του Σινά στην Αίγυπτο.
Ο Μάικ Χάκαμπι έγραψε σε ανάρτηση στα νωρίς την Τρίτη ότι η πρεσβεία λάμβανε πολλές αιτήσεις για εκκένωση, καθώς το προσωπικό της πρεσβείας «έχει καταφύγει σε καταφύγιο».
«Οι επιλογές είναι ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ. Δεν είναι σίγουρο πότε θα ξανανοίξει το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ» έγραψε ο Αμερικανός διπλωμάτης.
Ο Χάκαμπι συνέστησε, τέλος, στους Αμερικανούς να πάρουν λεωφορεία για τα θέρετρα Σαρμ Ελ Σέιχ και Τάμπα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, περιγράφοντας αυτή τη διαδρομή ως «την καλύτερη».
For American who are currently in Israel I want to share this thorough (but long) update on options for departing. There are VERY LIMITED options.— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) March 3, 2026
As of now, the best is utilizing Israel's Ministry of Tourism shuttle bus to Taba, Egypt and getting flights from there or going…