Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ: Η καλύτερη διαδρομή διαφυγής είναι μέσω του Σινά στην Αίγυπτο
AP Photo/Ohad Zwigenberg
AP Photo/Ohad Zwigenberg

03/03/2026 • 10:36
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ ενημέρωσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη χώρα ότι ο καλύτερος τρόπος για να φύγουν είναι μέσω της χερσονήσου του Σινά στην Αίγυπτο.

Ο Μάικ Χάκαμπι έγραψε σε ανάρτηση στα νωρίς την Τρίτη ότι η πρεσβεία λάμβανε πολλές αιτήσεις για εκκένωση, καθώς το προσωπικό της πρεσβείας «έχει καταφύγει σε καταφύγιο».

«Οι επιλογές είναι ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ. Δεν είναι σίγουρο πότε θα ξανανοίξει το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ» έγραψε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Ο Χάκαμπι συνέστησε, τέλος, στους Αμερικανούς να πάρουν λεωφορεία για τα θέρετρα Σαρμ Ελ Σέιχ και Τάμπα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, περιγράφοντας αυτή τη διαδρομή ως «την καλύτερη». 

