ΗΠΑ: Εντολές εκκένωσης για το μη απαραίτητο προσωπικό σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε την Τρίτη την αποχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από το Κατάρ και του Κουβέιτ.

Νωρίτερα, παρόμοια εντολή είχε δοθεί και για τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Ακόμα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X πως θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται πως οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν την Τρίτη ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Επιθέσεις του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Λίβανο

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα» στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.