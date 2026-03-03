Ισραήλ: Xερσαίες δυνάμεις επιχειρούν στον νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης πως ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση των IDF στον Λίβανο.

O υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανέφερε πως ο στρατός έχει εξουσιοδοτηθεί για να αναλάβει τον έλεγχο σε περισσότερα σημεία του Λιβάνου. «Για να αποτρέψουμε την πιθανότητα άμεσων πυρών προς τις ισραηλινές κοινότητες, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τους IDF να προωθηθούν και να καταλάβουν επιπλέον κυρίαρχο έδαφος στο Λίβανο και να υπερασπιστούν τις συνοριακές κοινότητες από εκεί», δήλωσε ο Κατζ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του στρατού, οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

«Οι IDF εργάζονται για να δημιουργήσουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

כוחות צה"ל פתחו במהלך להגנה קדמית על יישובי הצפון



במקביל לפעילות צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", כוחות אוגדה 91 פועלים במרחב דרום לבנון ואוחזים במספר נקודות במרחב כחלק מתפיסת עיבוי ההגנה הקדמית.



צה"ל פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות של… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση drones κατά του Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας. Τα δύο drones από τον Λίβανο αναχαιτίστηκαν χωρίς επιπτώσεις, ανέφεραν οι IDF.