Πούτιν: Υπέρ της παράτασης της συνθήκης για τα πυρηνικά, αν το πράξουν και οι ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να παρατείνει κατά ένα έτος την τελευταία συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, η οποία περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων που διαθέτει η κάθε πλευρά, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πράξει το ίδιο.

Η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων, ή αλλιώς New START, η οποία περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και την ανάπτυξη πυραύλων και βομβαρδιστικών χερσαίων και υποβρυχίων για την παράδοσή τους, λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Με λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες να απομένουν πριν από τη λήξη της, οι διαφορές σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία σημαίνουν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για την ανανέωση ή την αναθεώρηση της συνθήκης, αν και ο Τραμπ έχει μιλήσει για την επιθυμία του να συνάψει μια νέα συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών όπλων, αν και με την Κίνα.

Ο Πούτιν δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη New START κατά ένα έτος προς όφελος της παγκόσμιας μη διάδοσης και για να βοηθήσει στην τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον σχετικά με τον διάδοχο της συνθήκης, εάν ο Τραμπ είναι έτοιμος να πράξει το ίδιο.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τα κεντρικά αριθμητικά όρια βάσει της Νέας Συνθήκης START για ένα έτος μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Στη συνέχεια, βάσει ανάλυσης της κατάστασης, θα λάβουμε απόφαση για το εάν θα διατηρήσουμε αυτούς τους εθελοντικούς αυτοεπιβαλλόμενους περιορισμούς.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα είναι βιώσιμο μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο και δεν λάβουν μέτρα που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την υπάρχουσα ισορροπία των δυνατοτήτων αποτροπής».