Πούτιν: Οι επιθέσεις στην Ουκρανία αντίποινα για την Κριμαία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία διεξήγαγε «τρομοκρατικές ενέργειες» κατά της Ρωσίας και δεσμεύτηκε για ανάλογες με τη σημερινή «σκληρές απαντήσεις» από τη Μόσχα.

Σε τηλεοπτικά σχόλια, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της ενεργειακής, στρατιωτικής και επικοινωνιακής υποδομής της Ουκρανίας σήμερα ως αντίποινα για μια επίθεση στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας το Σαββατοκύριακο.

«Είναι προφανές ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες διέταξαν, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο την καταστροφή της κρίσιμης υποδομής της Ρωσίας», ανάφερε ο Πούτιν για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Προσέθεσε δε ότι οι απαντήσεις της Ρωσίας θα είναι της ίδιας κλίμακας με τις απειλές που αντιμετωπίζει και ότι σε τυχόν επιπλέον απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών στο έδαφος της, η αντίδραση της θα είναι σκληρή.

«Αν οι απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών συνεχιστούν στο έδαφος μας, οι απαντήσεις της Ρωσίας θα είναι σκληρές και στην κλίματα που θα ανταποκρίνεται στις απειλές που δημιουργούνται για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Κανείς δεν θα πρέπει να αμφιβάλει για αυτό».

Η σημερινή επίθεση σχεδιαζόταν από τις 2 Οκτωβρίου

Πάντως, η Ουκρανία επιμένει ότι το σημερινό σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις ήταν προσχεδιασμένο και δεν έχει να κάνει με την Κριμαία.

«Σύμφωνα με τις στρατιωτικές πληροφορίες της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έλαβαν οδηγίες από το Κρεμλίνο να προετοιμάσουν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις με στόχο την πολιτική υποδομή της Ουκρανίας στις 2 και 3 Οκτωβρίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τμήμα πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

«Οι στρατιωτικές μονάδες έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για το έργο των μαζικών πυραυλικών επιθέσεων. Κρίσιμες πολιτικές υποδομές και κεντρικές περιοχές πυκνοκατοικημένων ουκρανικών πόλεων προσδιορίστηκαν ως στόχοι», όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ρουκέτες και Λουκασένκο

Δύο μέρες μετά την έκρηξη της γέφυρας στην Κριμαία και τις απανωτές ήττες στο ανατολικό μέτωπο, η Μόσχα επιχειρεί ρεβάνς με βροχή ρουκετών στο Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις που έπληξαν υποδομές και σκόρπισαν το θάνατο αλλά και το σχηματισμό κοινής στρατιωτικής δύναμης με τη Λευκορωσία.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι η χώρα του και η Ρωσία θα αναπτύξουν μια κοινή στρατιωτική ομάδα ως απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε κλιμάκωση της έντασης στα δυτικά σύνορα της χώρας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο Λουκασένκο είπε ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν μια περιφερειακή στρατιωτική ομάδα και είχαν αρχίσει να συγκεντρώνουν δυνάμεις πριν από δύο ημέρες, προφανώς μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Ρωσίας προς την Κριμαία.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τη Λευκορωσία ως εφαλτήριο για την εισβολή τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, στέλνοντας στρατεύματα και εξοπλισμό στη βόρεια Ουκρανία από βάσεις στη Λευκορωσία.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο, μετά από πολλούς μήνες, και μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας όπως το Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία αλλά και στα δυτικά την Λβιβ και την Τερνόπιλ, δέχονταν μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 75 πυραύλους στο ουκρανικό έδαφος, προσθέτοντας ότι οι 41 από αυτούς καταρρίφθηκαν.

Τρεις πύραυλοι κρουζ έπεσαν στο έδαφος της Μολδαβίας, όπως ανακοίνωσε η χώρα, η οποία έδωσε στοιχεία για το πως εξαπολύθηκε η επίθεση. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από ρωσικά πολεμικά πλοία από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η αστυνομία του Κιέβου, στον πρώτο απολογισμό της επίθεσης στο κέντρο της πόλης, αναφέρει τουλάχιστον δέκα νεκρούς και 60 τραυματίες .

Σύμφωνα με το BBC, οι σειρήνες της αντιαεροπορικής προστασίας είχαν ακουστεί αρκετά λεπτά νωρίτερα, ενώ επισημαίνεται ότι τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν πολύ πιο κεντρικά από τα σημεία που πραγματοποιούνταν τα ρωσικά πλήγματα στην αρχή του πολέμου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν «κρίσιμα στοιχεία των υποδομών της πρωτεύουσας».

Δεδομένης της συνέχισης των βομβαρδισμών, ο κυβερνήτης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα, εξέδωσε την ακόλουθη έκκληση στο Telegram.

«Η αεροπορική επίθεση συνεχίζεται. Ζητώ από όλους να παραμείνουν ήρεμοι και να μείνουν στα καταφύγια. Η αεράμυνα λειτουργεί. Υπάρχουν πληροφορίες για καταρρίψεις. Τονίζω ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη ο συναγερμός. Μην τον αγνοείται και μείνετε προφυλαγμένοι. Μην φωτογραφίζετε ή βιντεοσκοπείτε σημεία όπου έχουν γίνει πλήγματα ή κατεστραμμένη υποδομή. Η ζωή ανθρώπων εξαρτάται από αυτό».

Οι εκρήξεις μεταδόθηκαν ζωντανά από το BBC καθώς συνέβησαν την ώρα που ήταν στον αέρα ο ανταποκριτής του.

Hugo Bachega of @BBCWorld indeed, live, in Kiev as ominous noises thunder out of the sky pic.twitter.com/qkIlGpJ2Nh

«Τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν επίτηδες σε ώρα αιχμής σ' έναν δρόμο με μεγάλη κίνηση για να σκοτωθούν περισσότεροι άνθρωποι», δηλώνει στο Nexta ο δημοσιογράφος Ντένις Καζάνσκιι.

Ο Ουκρανός βουλευτής, Ολεξίι Γκοντσαρένκο κάνει λόγο επίσης για νεκρούς.

As a result of #Russia's terrorist attack on #Kyiv, there are civilian casualties. "The strike was deliberately carried out at rush hour just on a busy street so that more people would be killed", reports journalist Denis Kazanskyi. pic.twitter.com/0YFq4OiFPw