Διεθνής καταδίκη των ρωσικών επιθέσεων - Επείγουσα συνεδρίαση της G7

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συμφώνησε με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς για την ανάγκη επείγουσας συνεδρίασης της Ομάδας των Επτά (G7) προηγμένων οικονομιών του κόσμου σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία σήμερα Δευτέρα.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες της G7 για την Ουκρανία προγραμματίζονται για αύριο Τρίτη.

«Συμφώνησα με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς της Γερμανίας που ασκεί την προεδρία της G7 για επείγουσα συνεδρίαση της Ομάδας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

«Έχει προγραμματιστεί η ομιλία μου, στην οποία θα μιλήσω για τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Ρωσία. Συζητήσαμε επίσης το ζήτημα της αύξησης της πίεσης στη Ρωσία, καθώς και της βοήθειας για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών», πρόσθεσε.

Επικοινωνία Ζελένσκι - Μακρόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε «επείγουσα κλήση» και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Είχαμε επίσης επείγουσα κλήση με τον Εμανουέλ Μακρόν. Συζητήσαμε την ενίσχυση της αεροπορικής μας άμυνας, την ανάγκη για σκληρή ευρωπαϊκή και διεθνή αντίδραση, καθώς και αυξημένη πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στον λογαριασμό του στο Twitter.

Η Ρωσία έπληξε πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής το πρωί της Δευτέρας, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας υποδομές σε αντίποινα για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το Σάββατο.

«Βαθιά σοκαρισμένος» ο Μπορέλ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

«Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση στον 21ο αιώνα. Τις καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο», υπογράμμισε ο Μπορέλ στο Twitter. «Βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιπλέον, στρατιωτική βοήθεια από την ΕΕ βρίσκεται καθ’ οδόν», πρόσθεσε.

«Αυτό που συμβαίνει στο Κίεβο τώρα με αρρωσταίνει», σχολίασε επίσης στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Δείχνει για μία ακόμη φορά στον κόσμο το καθεστώς το οποίο αντιμετωπίζουμε: ένα καθεστώς που στοχοθετεί αδιακρίτως. Ένα καθεστώς που σπέρνει τρόμο και θάνατο σε παιδιά», υπογράμμισε η ίδια.

Στάνο: Έγκλημα πολέμου

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τις «ειδεχθείς επιθέσεις» της Ρωσίας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις σημειώνοντας ότι οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμάχων στην Ουκρανία «συνιστούν έγκλημα πολέμου».

Ερωτηθείς σχετικά με τη συμφωνία της Λευκορωσίας να αναπτύξει κοινή στρατιωτική ομάδα ρωσικών και λευκορωσικών στρατευμάτων στα δυτικά σύνορα της χώρας, ο Στάνο προειδοποίησε το Μινσκ να «αποφύγει» την περαιτέρω βοήθεια της Μόσχας στην Ουκρανία.

Δεν έχουμε λεπτομέρειες (για την κοινή ανάπτυξη), αλλά αν προχωρήσει αυτό, θα είναι μια ακόμη κλιμάκωση» του «παράνομου πολέμου» στην Ουκρανία. Οι ενέργειες της Λευκορωσίας «δεν θα μείνουν αναπάντητες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προειδοποίησε.

«Απαράδεκτες» επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να στηρίζει τον γενναίο ουκρανικό λαό για να αντεπιτεθεί κατά της επιθετικότητας του Κρεμλίνου για όσο χρόνο χρειαστεί», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ κάνοντας λόγο για «φρικτές επιθέσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανία, Τζέιμς Κλέβερλι, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις.

«Η εκτόξευση από τη Ρωσία πυραύλων κατά αμάχων στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών.

«Πρόκειται για απόδειξη αδυναμίας του Πούτιν, όχι ισχύος», δήλωσε ο Τζέιμς Κλέβερλι προσθέτοντας ότι είχε συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρo Κουλέμπα για να τον διαβεβαιώσει σχετικά με την «ηθική και πρακτική» υποστήριξη της χώρας του προς την Ουκρανία.

Και ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό του Κιέβου και πολιτικών στόχων «απαράδεκτη κλιμάκωση».

Η Ιταλία είναι «τρομοκρατημένη από τα βδελυρά» ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις, ανέφερε από την πλευρά του το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter, επαναλαμβάνοντας την «ακλόνητη και σταθερή υποστήριξή του» στην Ουκρανία.