ΝΑΤΟ - Στόλτενμπεργκ: Καταδικάζουμε τις φρικτές ρωσικές επιθέσεις

Το ΝΑΤΟ καταδικάζει τις επιθέσεις της Ρωσίας σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και καταδίκασα τις φρικτές και αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε tweet.

«Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να στηρίζει τον γενναίο ουκρανικό λαό για να αντεπιτεθεί κατά της επιθετικότητας του Κρεμλίνου για όσο χρόνο χρειαστεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes.