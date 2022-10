Ουκρανία: Χτυπήθηκε το γερμανικό προξενείο στο Κίεβο

Το κτίριο που στεγάζει ένα γερμανικό προξενείο στο Κίεβο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης ρωσικών πυραύλων, αν και δεν χρησιμοποιείται από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

Ξεχωριστά στην ίδια κυβερνητική ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας είπε ότι η Γερμανία αναμένει να παραδώσει ένα σύστημα αεράμυνας στην Ουκρανία πολύ σύντομα και να παραδώσει άλλα τρία το επόμενο έτος, χωρίς να δώσει ακριβή χρονοδιαγράμματα.

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87