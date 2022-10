Πρεσβεία ΗΠΑ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως την Ουκρανία

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία με ανακοίνωσή της προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα αμέσως, με χερσαία μέσα μεταφοράς όταν είναι ασφαλές να το πράξουν, καθώς οι ρωσικοί πύραυλοι χτυπούν

«Τα συνεχιζόμενα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν άμεση απειλή για τους αμάχους και τις μη στρατιωτικές υποδομές. Η Πρεσβεία προτρέπει τους πολίτες των ΗΠΑ να καταφύγουν στη θέση τους και να φύγουν από την Ουκρανία τώρα χρησιμοποιώντας ιδιωτικά διαθέσιμες επιλογές χερσαίων μεταφορών όταν είναι ασφαλές να το πράξουν», έγραψε και στο twitter η πρεσβεία σήμερα.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX