Πούτιν: Είμαι έτοιμος για συνάντηση με τον Ζελένσκι - Ας έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπαθούσε ανεπιτυχώς να αποφύγει την ευθύνη της Δύσης για την «τραγωδία» στην Ουκρανία, όταν τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου.

Σημειώνεται ότι, ο Μερτς είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ProSieben, που μετέδωσε το Sat.1 την Τρίτη, ότι ο Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια σε τέτοιου είδους άτομα.

«Υπάρχει φως στο τούνελ για τον τερματισμό του πολέμου» - Η κατάσταση στο μέτωπο

Αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν σημείωσε ότι «η σύγκρουση θα μπορούσε να σταματήσει με μια συμφωνία, εάν επικρατήσει η κοινή λογική», ενώ πρόσθεσε και ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα πρέπει να επιλυθεί στρατιωτικά.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία και ότι η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση.

«Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε τώρα, ίσως προετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες ή μεγάλες επιθέσεις, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας εμπειρογνωμόνων λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη, «εάν χρειαστεί», να αναβαθμίσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πούτιν είπε ότι είναι ικανοποιημένος από το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά από τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι δουλειά του να αξιολογήσει τη δουλειά του Αμερικανού απεσταλμένου, Στηβ Γουίτκοφ.

«Η σύνοδος κορυφής του προηγούμενου μήνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα έδειξε ότι ο Γουίτκοφ μετέφερε με ακρίβεια τις απόψεις της Ρωσίας στην αμερικανική διοίκηση», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι απλώς πρόσχημα για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας»

Σε ερώτηση σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από τη Δύση, ο Πούτιν σημείωσε ότι «οι κυρώσεις αυτές δεν συζητήθηκαν κατά τη συνάντησή του με άλλους ηγέτες στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Τιαντζίν αυτή την εβδομάδα».

«Γιατί; Δεν μας αφορά», είπε.

«Τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι απλώς μια δικαιολογία για αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα εναντίον ορισμένων χωρών», επεσήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.

Δεν υπάρχει ημερομηνία για την επίσκεψη Τραμπ στη Ρωσία

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Πούτιν είπε ότι ο Τραμπ είχε χιούμορ όταν υπέθεσε ότι ο Πούτιν είχε συνωμοτήσει με τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πούτιν είπε ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν τη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ρωτήθηκε επίσης σχετικά με την πρόσκλησή του προς τον Τραμπ για επίσκεψη στη Ρωσία, που είχε εκφράσει κατά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Απάντησε ότι δεν γίνονται ενεργές προετοιμασίες για κάποια τέτοια επίσκεψη, αλλά η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή.

Η Κίνα θα επωφεληθεί από την τιμή φυσικού αερίου μέσω του νέου αγωγού

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο σχεδιαζόμενος νέος αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia 2 θα προσφέρει ανταγωνιστικά οφέλη στην Κίνα, καθώς ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον κόσμο θα προμηθεύεται φυσικό αέριο σε τιμή που βασίζεται σε αγοραίο τύπο.

Η Ρωσία και η Κίνα έδωσαν έγκριση στον αγωγό υπογράφοντας ένα δεσμευτικό μνημόνιο, αλλά δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στις λεπτομέρειες τιμολόγησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Gazprom την Τρίτη, η οποία τόνισε την αδιαφορία του Προέδρου Xi Jinping για τις δυτικές πιέσεις να περιορίσει τη συνεργασία με τη Μόσχα.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι οι συμφωνίες θα διασφαλίσουν προμήθεια συνολικά άνω των 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αγωγού.

Η τιμή του φυσικού αερίου θα βασίζεται σε «αγοραίο τύπο», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, και οι συμφωνίες με τη Ρωσία θα εξασφαλίσουν σταθερό και αξιόπιστο εφοδιασμό.