Σι Τζινπίνγκ, Κιμ Γιονγκ Ουν, Πούτιν μαζί στην παρέλαση στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ (pics&vids)

O Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο Bορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν, τιμώμενοι καλεσμένοι του, παρακολούθησαν μαζί σήμερα στο Πεκίνο, όπως και άλλοι περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πελώρια στρατιωτική παρέλαση για να τιμηθεί η 80ή επέτειος από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

The formation of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Air Force passed through Tian'anmen Square in Wednesday's V-Day military parade. pic.twitter.com/BKYDBjFODm — China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2025

Ο Σι έσφιξε το χέρι κατά σειρά του Πούτιν, του Κιμ, κατόπιν άλλων υψηλών προσκεκλημένων του. Στη συνέχεια, ανταλλάσσοντας αβρότητες, οι ηγέτες βάδισαν μαζί πάνω σε κόκκινο χαλί, καθώς το στιγμιότυπο αναμεταδιδόταν απευθείας από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο κοινό έψαλλαν πατριωτικά τραγούδια πριν από την παρέλαση, εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικού υλικού, διάρκειας 70 λεπτών — με ελικόπτερα, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, πυραυλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιωτικούς να πετούν ή να παρελαύνουν προτού η επίδειξη ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων –80.000, κατά το δίκτυο CCTV– στην αχανή πλατεία.

Προηγουμένως ο κ. Σι, πάνω σε αυτοκίνητο, επιθεώρησε τους στρατιώτες του.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο Κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του στη διάρκεια της τελετής.

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων κι εμπορικών πολέμων, προειδοποίησε: «Η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης». Προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ, ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

Κανένας δυτικός ηγέτης πρώτης γραμμής δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στο Πεκίνο ταξίδεψε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που χαρακτηρίζεται σύμμαχος του κ. Πούτιν στην ΕΕ.

Η παρουσία του κ. Κιμ στην εκδήλωση με τους ηγέτες των δυο ισχυρών γειτόνων του ήταν η πρώτη.

Ουδέποτε, αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011 δεν είχε εμφανιστεί σε τέτοια παρέλαση πλάι σε ξένους ηγέτες.

Η ημέρα σήμανε την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων. Η Κίνα οργάνωσε επίσης σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών ευρασιατικών χωρών, κατά την οποία επισημάνθηκε ιδιαίτερα από παρατηρητές η προσέγγιση του κ. Σι και του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Κίνα δείχνει πως έχει τη «δυνατότητα» και την «πολιτική επιρροή» να οργανώσει εκδήλωση με παρόντες «τον Πούτιν και τον Κιμ», συνόψισε ο Λαμ Πενγκ Ερ, ερευνητής στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ επιδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο πως ο Κιμ Γιονγκ πάει να τον συναντήσει ενώ έχει επιφυλάξεις να συναντηθεί ξανά με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ», σημείωσε ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί ξανά με τον Κιμ. Υποδέχθηκε τον Πούτιν στην Αλάσκα την 15η Αυγούστου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος επέρριψε για άλλη μια φορά την ευθύνη για τον πόλεμο αυτόν στη Δύση, ενώ επέδειξε την καλή σχέση του με τον κ. Σι, με τον οποίο υπέγραψαν κάπου είκοσι συμφωνίες, ιδίως για το φυσικό αέριο.

Τραμπ: Τους χαιρετισμούς μου σε Πούτιν-Κιμ καθώς συνωμοτείτε εναντίον των ΗΠΑ

Ο Τραμπ κατηγόρησε χθες βράδυ (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τον Σι πως «συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ» με τους Πούτιν και Κιμ.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

Μερικές ώρες νωρίτερα διαβεβαίωνε πως «δεν ανησυχεί καθόλου» για τη συμμαχία Κίνας-Ρωσίας. «Έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, μακράν, και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τις δικές τους εναντίον μας. Πιστέψτε με, θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ», ανέφερε.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την άκαρπη συνάντησή του ο Τραμπ επανέλαβε πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν, χωρίς να ανακοινώσει πάντως νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Οι τρεις συναντήσεις του Τραμπ και του Κιμ το 2018 και το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, για να εξουδετερωθεί αυτή που η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θεωρούν «απειλή» της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, επίσης δεν είχαν συνέχεια.

Ο Κιμ είχε να βγει από τη χώρα του από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Με το ταξίδι του στο Πεκίνο «δείχνει στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, τον μεταχειρίζονται με σεβασμό», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ.

Το οπλοστάσιο του στρατού της Κίνας - Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η πυρηνική «τριάδα»

Σε μια καταγραφή για το εύρος του οπλοστασίου που παρουσίασε η Κίνα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου προχώρησε την Τετάρτη το Reuters.

Πύραυλοι

Η Κίνα παρουσίασε πυραύλους με πυρηνική ικανότητα που μπορούν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα, επιδεικνύοντας για πρώτη φορά την «τριάδα» των πυρηνικών δυνατοτήτων της.

Αυτά περιλαμβάνουν τον αεροπορικό πυραύλο μεγάλου βεληνεκούς Jinglei-1, τον υποβρύχιο διηπειρωτικό πύραυλο Julang-3 και τους χερσαίους διηπειρωτικούς πυραύλους Dongfeng-61 (DF-61) και Dongfeng-31 - όπλα που αποτελούν το στρατηγικό «ατού» της Κίνας για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας της χώρας, σύμφωνα με το Xinhua.

Ο Dongfeng-5C (DF-5C) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη είναι η τελευταία έκδοση ενός προγράμματος πυραύλων που ξεκίνησε η Κίνα τη δεκαετία του 1970. Ο πύραυλος είναι υγροκαύσιμος και έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει πολλαπλές, ανεξάρτητες κεφαλές σε έναν μόνο στόχο.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι που η Κίνα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν σε προσομοιώσεις αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ. Αυτοί περιλαμβάνουν τους Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Άλλοι πύραυλοι που παρουσιάστηκαν ήταν πύραυλοι κρουζ - οι Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 - και άλλοι υπερηχητικοί πύραυλοι, οι Yingji-21, Dongfeng-17 και Dongfeng-26D, οι οποίοι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ήταν εξοπλισμένοι με «ικανότητες μάχης σε όλες τις καιρικές συνθήκες».

Όπλα λέιζερ

Η Κίνα έχει αναπτύξει όπλα λέιζερ ως άμυνα κατά των επιθέσεων με drones. Η πλήρης γκάμα των συστημάτων αντι-drone που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση περιελάμβανε ένα πυραυλικό όπλο, όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας και όπλα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτά αντιπροσώπευαν μια «τριάδα» στα συστήματα αντι-drone του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Drones

Η Κίνα παρουσίασε drones που μπορούν να λειτουργούν υποβρύχια και στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων drones που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση και για να χτυπήσουν στόχους. Παρουσίασε επίσης μη επανδρωμένα ελικόπτερα σχεδιασμένα να εκτοξεύονται από πλοία.

Τα συστήματα που βασίζονται στη θάλασσα περιλάμβαναν υποβρύχια, επιφανειακά σκάφη και ένα σύστημα τοποθέτησης ναρκοπεδίων.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

This is the first time in the world that five models of cutting-edge stealth fighter jets have appeared in one parade.



All of the five models — the J-20, J-20A, J-20S and J-35A of the PLA Air Force as well as the PLA Navy's J-35 — thundered past the Tian'anmen Square in central… pic.twitter.com/M9V2IFQNnl — China Daily (@ChinaDaily) September 3, 2025

Ποιοι ηγέτες δήλωσαν «παρών»

Πάνω από 25 ξένοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων παρευρέθηκαν στην παρέλαση στο Πεκίνο. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν οι επίτιμοι καλεσμένοι και στάθηκαν δίπλα στον Σι στην παρέλαση.

Άλλοι που παρευρέθηκαν ήταν: