Deutsche Welle

5 Ιουνίου 2024. «Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο Πούτιν θα σταματήσει στα σύνορα της Ουκρανίας εάν καταφέρει να την κατακτήσει» δήλωσε εκείνη τη μέρα στη γερμανική βουλή ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι ως το 2029. Πρέπει να λάβουμε μέτρα αποτροπής για να αποφύγουμε την κλιμάκωση».

Ήταν η πρώτη φορά που κυβερνητικός αξιωματούχος προειδοποιούσε τόσο έντονα για έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, δίνοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Έκτοτε η προειδοποίηση έχει επαναληφθεί πολλές φορές από αξιωματούχους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Κάρστεν Μπρόιερ» αναφέρει ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα tagesschau.de που βασίζεται σε έρευνα του δικτύου WDR.

Σύμφωνα με πληροφορίες του WDR, η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας από το βήμα της γερμανικής βουλής «βασιζόταν σε μια αξιολόγηση απειλής από το 2023, η οποία ανέφερε ότι εντός τριετίας με πενταετία η Ρωσία πιθανότατα θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας με το ΝΑΤΟ». Αρχικά μάλιστα το έτος ορόσημο ήταν το 2028 και όχι το 2029, ωστόσο οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών θεώρησαν ότι ήταν βεβιασμένη η δημόσια τοποθέτηση για συγκεκριμένη ημερομηνία. Πρότειναν, όπως αποκαλύπτει η έρευνα, να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση «μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Εκπρόσωπος του υπ. Άμυνας δεν θέλησε πάντως να απαντήσει σε σχετική ερώτηση του δικτύου, «ζητώντας κατανόηση». Δήλωσε ωστόσο ότι μια τέτοια αξιολόγηση βασίζεται «σε εθνικές και διεθνείς πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες και ανοιχτές πηγές».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα στοιχεία στα οποία είχε αναφερθεί ο Πιστόριους προέκυπταν από μια «κοινή αξιολόγηση απειλών» του ΝΑΤΟ του 2023, «στην οποία συμμετείχαν 12 χώρες του ΝΑΤΟ που διαθέτουν δορυφόρους». Στο πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκαν στοιχεία που σχετίζονται με «τη ρωσική βιομηχανία όπλων, την πολεμική οικονομία και την αναδιοργάνωση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων».

Η Ρωσία «επανεξοπλίζεται» δυναμικά

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ένα κρίσιμο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η Ρωσία όχι μόνο «αντισταθμίζει» τις απώλειες στο ουκρανικό μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα προχωρά σε έναν δυναμικό επανεξοπλισμό. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ:

«Μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών και πυραύλων καταλήγουν σε αποθήκες και δεν μεταφέρονται στην πρώτη γραμμή. Η Μόσχα καταφέρνει να εξοπλίζεται έχοντας κυρίως στήριξη από Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορέα (....) Ο ρωσικός στρατός κατασκευάζει νέες βάσεις δυτικά, σε περιοχές που συνορεύουν με την Φινλανδία και τις χώρες της Βαλτικής, εκσυγχρονίζει υποδομές, μεταξύ αυτών και βάσεις όπου υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Aντίστοιχες επεκτάσεις βάσεων πραγματοποιούνται και στη Λευκορωσία, όπου η Ρωσία θέλει να εγκατστήσει περαιτέρω πυρηνικά όπλα. Ταυτόχρονα επεκτείνεται το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Λευκορωσία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εντός μισής ώρας σε περίπτωση πολέμου, εάν χρειαστεί».

Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, υπάρχει δυσαρέσκεια στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) για το γεγονός ότι τα σενάρια αυτά και μάλιστα με συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ήδη γίνει δημόσια γνωστά. «Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές και νέες δυναμικές, όπως η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ» σημειώνει το αποκαλυτικό ρεπορτάζ επικαλούμενο γερμανικές πηγές.

Πηγή: Deutsche Welle