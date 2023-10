Αργά το βράδυ της Παρασκευής, κάπου στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας, τρομοκράτες της Χαμάς παρέδωσαν τη Τζούντιθ και τη Νάταλι Ραανάν σε μέλη του Ερυθρού Σταυρού. Στα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μητέρα και κόρη έδειχναν εμφανώς καταπονημένες και ψυχολογικά επηρεασμένες από την ταλαιπωρία τους.

Οι Αμερικανοϊσραηλινές από το Σικάγο ήταν δύο από τους συνολικά 203 ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα, μετά την εισβολή και το μακελειό που πραγματοποίησαν σε οικισμούς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Παρόλα τα καλά νέα της χθεσινής νύχτας, αυτή παραμένει η μεγαλύτερη κρίση ομηρίας στην ιστορία του Ισραήλ», τονίζει σε ανάλυσή του το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, που υπογράφει ο ανταποκριτής του στη Μέση Ανατολή, Άλιστερ Μπάνκαλ.

Η απελευθέρωση των Ράαναν επετεύχθη με τη μεσολάβηση του Κατάρ και την υποστήριξη των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι ορισμένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς διαμένουν στη Ντόχα και διατηρούν γραφεία εκεί.

Ενώ κάποιοι αναρωτιούνται γιατί το Κατάρ, ένας σύμμαχος της Δύσης επιτρέπει στη Χαμάς να παραμένει εκεί, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτό που συνέβη την Παρασκευή είναι ένα παράδειγμα που εξηγεί γιατί είναι καλύτερο να είναι η Χαμάς κοντά παρά να στέλνεται στην εξορία σε ένα μη φιλικό, στους δυτικούς, κράτος.

Εάν το Κατάρ έκλεινε το γραφείο και απέλαυνε τη Χαμάς, πιθανότητα τα στελέχη της θα πήγαιναν στην Τεχεράνη ή και στη Μόσχα. Έτσι, οι γραμμές επικοινωνίας, τόσο ζωτικής σημασίας σε μια τέτοια στιγμή, θα χάνονταν.

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του ο Βρετανός δημοσιογράφος, τονίζει πως η δικαιολογία «ανθρωπιστικοί λόγοι» που έδωσε η Χαμάς ενδεχομένως θα μπορούσε να κρύψει μυριάδες άλλους λόγους.

«Θεωρώ απίθανο να έγιναν παραχωρήσεις στη Χαμάς σε αντάλλαγμα για την επιστροφή τους, το πιο πιθανό είναι ότι αυτή ήταν μια προσπάθεια της ομάδας να φανεί κάπως πιο συμπονετική. Πολλοί από τους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα έχουν σοβαρές και ακόμη και απειλητικές για τη ζωή τους ιατρικές παθήσεις: καρκίνος, νεφροπάθεια, αυτισμός και διαβήτης είναι μερικές μόνο από αυτές που γνωρίζουμε. Η ηλικία τους κυμαίνεται από εννέα μηνών έως 90 ετών και οι περισσότεροι είναι πολίτες και όχι στρατιώτες, αν και ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτών των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας αιχμαλωτίστηκε», επισημαίνει.

Και υπογραμμίζει πως οι περαιτέρω απελευθερώσεις ομήρων θα είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση.

«Η μοίρα τους (των υπολοίπων ομήρων) είναι πολύ πιο περίπλοκη, δεν μπορώ να δω τη Χαμάς να παραδίδει πίσω τους Ισραηλινούς στρατιώτες χωρίς να απαιτήσει σημαντικές παραχωρήσεις σε αντάλλαγμα, πιθανότατα την απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων, αλλά οι διαπραγματευτές θα πείσουν τη Χαμάς ότι δεν υπάρχει κανένας ανθρώπινος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να κρατάει αιχμάλωτες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους», τονίζει.

