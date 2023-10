Ισραήλ: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες του στρατού - Απάντηση σε ρουκέτες από τον Λίβανο (vid)

Οι Ισραηλινές δυνάμεις λένε ότι αντιαρματικός κατευθυνόμενος πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο στην περιοχή Μαργκαλιότ στο βόρειο Ισραήλ.

Οι Ισραηλινές δυνάμεις λέει ότι πραγματοποίησε επίθεση με drone εναντίον του πυρήνα που εκτόξευσε τον πύραυλο.

Επίσης, ένας άλλος πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο στην περιοχή Χανίτα, προσθέτοντας ότι τα στρατεύματα απάντησαν με πυρά πυροβολικού στην πηγή της εκτόξευσης του πυραύλου.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ή για ζημιές που να προήλθαν από τις επιθέσεις

Σε ένα άλλο χτύπημα με drone, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν έναν πυρήνα που εκτοξεύει ρουκέτες από τον Λίβανο στην περιοχή Μάουντ Ντοβ στα σύνορα.

Επίσης, οι Ισραηλινές δυνάμεις δημοσιεύει ένα βίντεο που δείχνει την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του πυραύλου της τρομοκρατίας στο νότιο Λίβανο.

Εντωμεταξεί, οι Ισραηλινές Δυνάμεις λένε ότι συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την αναμενόμενη χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας με «σχέδια για την επέκταση των μαχών» να εγκρίνονται τις τελευταίες ημέρες.

Τα στρατεύματα «διεξάγουν εκπαίδευση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια», λέει ο IDF. Ο Ισραηλινός Στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, εν όψει μιας μεγάλης χερσαίας εισβολής που αξιωματούχοι είπαν ότι θα ξεκινήσει «σύντομα».

IDF says that it continuing to prepare for the upcoming ground offensive in the Gaza Strip with "plans for the expansion of the fighting" being approved in recent days. Troops are "conducting training in accordance with the approved operational plans," the IDF says. pic.twitter.com/VCi4ILCgdp