Ισραήλ: Tο βίντεο του Τελ Αβίβ για τις δύο εβδομάδες πολέμου

Ένα βίντεο για τα όσα συνέβησαν στο Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από τότε που η Χαμάς ξεκίνησε την επίθεση, έδωσε στη δημοσιότητα κυβερνητικός λογαριασμός στο X. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ.

«Εδώ και δύο εβδομάδες η καθημερινότητά μας έγινε εφιάλτης. Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε ξεχάσει, να μια υπενθύμιση. Για τα θύματα, τις οικογένειές μας, την ανθρωπότητα. Είναι υποχρέωσή μας να θυμόμαστε», γράφει η ανάρτηση.

Το βίντεο ξεκινάει με την παραδοχή ότι από τότε που ξεκίνησε η επίθεση, πριν δύο εβδομάδες, σε χρόνο μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να έχουν περάσει χρόνια. Παράλληλα, ο θεατής βλέπει τίτλους ειδήσεων από ξένους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, για τις θηριωδίες της Χαμάς.

Two weeks ago today our normal became a nightmare.



For those of you who may have already forgotten, here’s a reminder.



For the victims, for our families, for humanity.



It’s our obligation to remember.#HamasIsIsis pic.twitter.com/k9CNrucS8g