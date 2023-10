Γάζα: Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν στο νότιο τμήμα

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εξήλθαν από τη συνοριακή διάβαση στη Ράφα και έφτασαν σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως δήλωσε στο Reuters ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Τουλάχιστον 20 φορτηγά, που αναμένεται ότι θα εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας «αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% από τον αριθμό των φορτηγών που εισέρχεται καθημερινά στη Γάζα για την κάλυψη υγειονομικών και ανθρωπιστικών αναγκών πριν από την πολεμική κρίση», ανέφερε μία ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, που ελέγχεται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι η εξαίρεση των καυσίμων από την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα, θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή όσων νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της περιοχής.

“Κάνουμε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα και την Αίγυπτο να συνεργαστούν άμεσα για τον εφοδιασμό σε καύσιμα και υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης, πριν χαθούν περισσότερα θύματα στα νοσοκομεία”, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν αρχίσει να εισέρχονται στο πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και αξιωματούχος της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο AFP.

"Το κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας που πρόκειται να εισέλθει σήμερα (στη Λωρίδα της Γάζας) περιλαμβάνει 20 φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και περιορισμένο αριθμό αποθεμάτων τροφίμων (τρόφιμα σε κονσέρβες)", αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Χαμάς.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος αρμόδιος για τα σύνορα δήλωσε ότι τα φορτηγά έχουν ήδη φτάσει στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το Reuters, η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει πληροφορίες πώς το πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τη Λωρίδα της Γάζας, θα ανοίξει στις 10:00 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για να απομακρυνθούν οι ξένοι υπήκοοι που μένουν εγκλωβισμένοι στην πλευρά του Παλαιστινιακού θύλακα και οι παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα ανοίξει το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, στις 10:00 τοπική ώρα. Εάν ανοίξουν τα σύνορα, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα παραμείνουν ανοιχτά για ξένους πολίτες να αναχωρήσουν από τη Γάζα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναμένουμε ότι πολλοί άνθρωποι θα επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα σε περίπτωση που ανοίξουν και οι πολίτες των ΗΠΑ που επιχειρούν να εισέλθουν στην Αίγυπτο θα πρέπει να αναμένουν ένα δυνητικά χαοτικό και άτακτο περιβάλλον και στις δύο πλευρές του περάσματος, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πρεσβείας.

Security Alert 11: We have received info that the Rafah border crossing between Gaza and Egypt will open on Saturday, 21 October, 10:00am local time. If the border is opened, we do not know how long it will remain open for foreign citizens to depart Gaza. https://t.co/WD8AeWCrkB pic.twitter.com/XPZQUiu10v

Περίπου 175 φορτηγά με φάρμακα, τρόφιμα και νερό έχουν κολλήσει στην αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η πρεσβεία προειδοποιεί για ένα «δυνητικά χαοτικό και άτακτο περιβάλλον και στις δύο πλευρές της διέλευσης» και προτρέπει τους ξένους υπηκόους να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν κινηθούν προς τα σύνορα ή επιχειρήσουν να περάσουν.

Την ίδια ώρα με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, με την χερσαία επίθεση να βρίσκεται προ των πυλών και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να δεσμεύεται εκ νέου ότι η χώρα του θα πολεμήσει μέχρι τη νίκη. Νωρίτερα, η Χαμάς απελευθέρωσε μια Αμερικανίδα και την κόρη της, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων.

H ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Χαιρετίζω το άνοιγμα του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφα προς τη Γάζα για ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα που θα ανακουφίσει τον πόνο αθώων ανθρώπων. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν που το έκαναν αυτό δυνατό» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

