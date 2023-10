Σύνοδος για την Ειρήνη στο Κάιρο

Στο Κάιρο βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για την επίτευξη εκεχειρίας και για την προστασία των αμάχων, με τη Λωρίδα της Γάζας να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Συνόδου, σε μία προσπάθεια αποτροπής μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Στην παρέμβασή του στις εργασίες της Συνόδου του Καΐρου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε αρχικά τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ-Σίσι, για τη φιλοξενία αυτής της διεθνούς συνόδου και μίλησε για ιδιαιτέρως σοβαρή κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Επεσήμανε την ορθότητα της πρωτοβουλίας σύγκλησης της Συνόδου και «σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, βρίσκομαι εδώ σήμερα ως πραγματικός φίλος και ως γείτονας. Το μήνυμα κλειδί που πρέπει να στείλουμε σήμερα είναι ότι όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και θρηνούμε την απώλεια ζωών και το κακό που πλήττει αθώους πολίτες, από τις βιαιότητες στο Ισραήλ και τη Γάζα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Υπάρχουν αθώα θύματα και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν πολίτες που κρατούνται όμηροι και δεν μπορεί να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι την απελευθέρωσή τους», τόνισε.

Αναφέρθηκε στους πολίτες που σκοτώθηκαν ή και βασανίστηκαν βάναυσα, που έπεσαν θύματα δολοφονικών επιθέσεων μέσα στα σπίτια τους στο Ισραήλ, ή έχασαν τη ζωή τους μέσα στο νοσοκομείο Αλαχλί της Γάζας.

Υπογράμμισε ότι η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή σχετικά με το ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας σε συμφωνία όμως με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τόνισε στο σημείο αυτό ότι η συλλογική τιμωρία απαγορεύεται από τους νόμους που διέπουν τους πολέμους. Και η νομοθεσία αυτή είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζει τα όρια της βλάβης που μπορούμε να επιφέρουμε σε άλλους ανθρώπους ακόμη κι όταν ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμη ότι η Χαμάς είναι μία τρομοκρατική οργάνωση που προκαλεί απώλειες και πόνο τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστινίους και δεν ταυτίζεται με τον παλαιστινιακό λαό κι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συγχέουμε. «Ο παλαιστινιακός λαός δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος Αμπάς που εκπροσωπεί την παλαιστινιακή Αρχή έχει ταχθεί γενναία εναντίον της βίας από την αρχή της κρίσης», πρόσθεσε.

Είπε ότι υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης με ευρείες συνέπειες. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία ανησυχούν επίσης για βίαιο εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας και η χώρα μας στέκεται αλληλέγγυα, αναγνωρίζοντας ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης θα είχε σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της περιοχής ενώ δεν πρέπει να υποτιμούμε το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

«Η πρώτη μας σκέψη αυτές τις μέρες πρέπει να βρίσκεται στα θύματα και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσεις έχουν επιφέρει πόνο και τραύματα σε Ισραηλινούς αλλά και Παλαιστινίους», τόνισε ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους και ο Ερυθρός Σταυρό να αποκτήσει πρόσβαση και άμεσα να προωθηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του γγ του ΟΗΕ και καλωσορίζοντας το άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Αίγυπτο προς τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως εναρμονίζονται οι προσπάθειες της χώρας μας με τους Ευρωπαίους εταίρους της στο πλαίσιο της ΕΕ, πως είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ελπίζουμε ως γειτονική χώρα ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί και να παρασχεθεί σε όλους τους πολίτες ανθρωπιστική βοήθεια.

«Το μέλλον που θέλουμε για αυτή την περιοχή, το μέλλον μιας βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ειρηνευτικής διαδικασίας επί της βάσης των δύο κρατών. Κι ένα πράγμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας πως καμία στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον πρόεδρο Σίσι για τη φιλοξενία αυτής της Διεθνούς Διάσκεψης με στόχο την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ζούμε σε ασυνήθιστους καιρούς και η κατάσταση στην κοινή μας γειτονιά είναι πολύ σοβαρή, γι' αυτό είναι σωστό που συναντιόμαστε, μαζί, εδώ, σήμερα.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, έρχομαι σήμερα εδώ ως αληθινός φίλος και γείτονας. Tο βασικό μήνυμα που θα πρέπει να προκύψει από τη σημερινή ημέρα θα πρέπει να είναι ότι όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της και εκφράζουμε τη λύπη μας για τις απώλειες ζωών και τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε αθώους πολίτες από τη βία στο Ισραήλ και στη Γάζα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Υπάρχουν αθώα θύματα και στις δύο πλευρές. Υπάρχουν πολίτες που κρατούνται όμηροι και δεν μπορεί να γίνει λόγος για ειρήνη μέχρι να απελευθερωθούν. Υπάρχουν άμαχοι που σκοτώνονται και τραυματίζονται υπό φρικτές συνθήκες: δολοφονούνται βάναυσα στα σπίτια τους στο Ισραήλ, χάνουν τις ζωές τους στην καταστροφή του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα.

Η θέση της Ελλάδας ήταν σαφής από την αρχή: το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα αλλά σύμφωνα με το Διεθνές και Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Και θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι η συλλογική τιμωρία απαγορεύεται με βάση τους Νόμους του Πολέμου. Αυτοί οι νόμοι σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι όταν πρέπει να διεξαχθεί πόλεμος, υπάρχουν όρια στο τι πλήγματα μπορούν να προκληθούν σε άλλους ανθρώπους. Θα συμμεριστώ επίσης την άποψη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η ολική πολιορκία είναι αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο.

Ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στην κρίση μας: η Χαμάς είναι μία τρομοκρατική οργάνωση που προκαλεί ανείπωτη οδύνη τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους. Θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Η Χαμάς δεν είναι ο παλαιστινιακός λαός και δεν πρέπει να τους συγχέουμε. Ο παλαιστινιακός λαός δεν το αξίζει αυτό. Ο πρόεδρος Αμπάς, ο οποίος ηγείται της Παλαιστινιακής Αρχής, ορθώς και με γενναιότητα μίλησε κατά της βίας από την πρώτη κιόλας ημέρα της κρίσης.

Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η τρέχουσα κατάσταση ενέχει σοβαρούς κινδύνους περιφερειακής κλιμάκωσης. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία επωμίζονται μεγάλο βάρος και δικαίως ανησυχούν πολύ για την πιθανότητα αναγκαστικού εκτοπισμού των κατοίκων της Γάζας. Βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά Αμπντάλα και τον πρόεδρο Σίσι, και να τους πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό τους. Μια εξάπλωση της σύγκρουσης θα έχει εκτεταμένες συνέπειες για το μέλλον ολόκληρης της περιοχής. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το τίμημα για όλους, όσον αφορά στις ανθρώπινες ζωές και όχι μόνο.

Οι πρώτες μας σκέψεις αυτές τις ημέρες πρέπει να είναι με τα θύματα και πρέπει να αναγνωρίσουμε τον πόνο και τα τραύματα που έχουν προκαλέσει αυτές οι επιθέσεις τόσο στον ισραηλινό όσο και στον παλαιστινιακό λαό και να ανακουφίσουμε αυτόν τον πόνο. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Καταρχάς, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτούς και πρέπει να διασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Θέλω να υπογραμμίσω τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα αυτό και χαιρετίζω την ανακοίνωση για τη διάνοιξη ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσω της Αιγύπτου προς τη Γάζα, για τη μεταφορά των απαραίτητων προμηθειών. Ελπίζω ότι αυτό μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συντονισμό με τους εταίρους μας της ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία και, ως γειτονική χώρα, ελπίζουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί άμεση αποκλιμάκωση και να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους τους αμάχους.

Τέλος, το μέλλον που θέλουμε για την περιοχή αυτή, ένα μέλλον βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επανέναρξη της Ειρηνευτικής Διαδικασίας στη βάση λύσης δύο κρατών. Και αν ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας, είναι ότι καμία στρατιωτική επέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της «Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη» στο Κάιρο με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, το οποίο αντικατοπτρίζει τις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση την προστασία των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και την ανάγκη αποφυγής ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία αποκλιμάκωσης και αποφυγής διάχυσης της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναγνώρισε τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ιορδανίας στην περιοχή.

H Σύνοδος για την Ειρήνη

Οι εργασίες της Συνόδου για την Ειρήνη, την οποία έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ξεκίνησαν στις 12 το μεσημέρι. Οι προσπάθειες όσον αφορά στην επίτευξη μιας λύσης έχουν μπροστά τους διάφορα αναχώματα. Το πλέον σημαντικό είναι η απουσία εκπροσώπων του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι το παρών στη διάσκεψη δίνει ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούτ Αμπάς και ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Επιπλέον, η απουσία κορυφαίου αξιωματούχου από τις ΗΠΑ - που είναι ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ - αλλά κι άλλων μεγάλων ηγετών της Δύσης έχει μειώσει τις προσδοκίες από τη διάσκεψη, η οποία οργανώθηκε βιαστικά.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε σήμερα ότι έχει προσκαλέσει του ηγέτες να έρθουν σε μία συμφωνία, αναφορικά με έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για την αναζωογόνηση της πορείας ειρήνευσης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων.

Οι στόχοι του οδικού χάρτη συμπεριλαμβάνουν τη διανομή βοήθειας στη Γάζα, αλλά και μία συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, που θα ακολουθούνται από διαπραγματεύσεις για μία λύση δύο κρατών, όπως δήλωσε ο Σίσι.

«Η εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί από κοινού ενέργειες» τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Arrived in Egypt for the Cairo Summit for Peace at the initiative of 🇪🇬President @AlsisiOfficial. The unfolding situation in Middle East calls for united actions.



Crucial to engage with all our key partners in the region to prevent regional escalation and ensure a steady flow of… pic.twitter.com/bGcDHu8dNe