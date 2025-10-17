Πορτογαλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο ακροδεξιού κόμματος για την απαγόρευση της μαντίλας προσώπου

Το κοινοβούλιο της Πορτογαλίας ενέκρινε την Παρασκευή νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης πέπλων προσώπου για «φυλετικά ή θρησκευτικά κίνητρα» στους περισσότερους δημόσιους χώρους, το οποίο προτάθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Chega. Το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά στοχεύει στις μπούρκες και τα νικάμπ που φορούν οι μουσουλμάνες γυναίκες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα προτεινόμενα πρόστιμα για τη χρήση πέπλων προσώπου σε δημόσιους χώρους θα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 4.000 ευρώ (234-4.671 δολάρια). Ο εξαναγκασμός κάποιου να φορέσει πέπλο θα τιμωρείται με ποινές φυλάκισης έως και τριών ετών.

Τα πέπλα προσώπου θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται σε αεροπλάνα, διπλωματικές εγκαταστάσεις και χώρους λατρείας.

Εάν ψηφιστεί σε νόμο, η Πορτογαλία θα φέρει την Πορτογαλία στο πλευρό ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, οι οποίες ήδη έχουν πλήρη ή μερική απαγόρευση. Ο Πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα θα μπορούσε ακόμη να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο ή να το παραπέμψει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης της Παρασκευής, ο ηγέτης του Chega, Αντρέ Βεντούρα, ήρθε αντιμέτωπος με αρκετές γυναίκες βουλευτές από αριστερά κόμματα που αντιτάχθηκαν στο νομοσχέδιο, το οποίο όμως ψηφίστηκε με την υποστήριξη του κεντροδεξιού συνασπισμού.

«Σήμερα προστατεύουμε τις γυναίκες βουλευτές, τις κόρες σας, τις κόρες μας, από το να χρειαστεί να φορούν μπούρκες σε αυτή τη χώρα κάποια μέρα», δήλωσε η Βεντούρα.

Η Αντρέια Νέτο, βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε πριν από την ψηφοφορία: «Πρόκειται για μια συζήτηση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αναγκάζεται να φοράει μαντήλι στο πρόσωπό της».

Μόνο μια μικρή μειονότητα μουσουλμάνων γυναικών στην Ευρώπη καλύπτει τα πρόσωπά της, και στην Πορτογαλία τέτοια πέπλα είναι πολύ σπάνια.

Ωστόσο, οι μάσκες που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο, όπως τα νικάμπ και οι μπούρκες, έχουν γίνει ένα ζήτημα διχασμού σε όλη την Ευρώπη, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι συμβολίζουν διακρίσεις λόγω φύλου ή μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια και θα πρέπει να τεθούν εκτός νόμου.