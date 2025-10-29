Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν την Τρίτη ένα ρωσικό αεροσκάφος που πραγματοποιούσε αποστολή αναγνώρισης σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και με απενεργοποιημένο πομπό αναγνώρισης (transponder), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πολωνικός στρατός.

Οι χώρες που βρίσκονται στο ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού για ενδεχόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από τον Σεπτέμβριο, όταν τρεις ρωσικοί στρατιωτικοί σχηματισμοί παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για δώδεκα λεπτά, λίγες ημέρες αφότου περισσότερα από είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

«Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος τύπου Il-20 που πραγματοποιούσε αποστολή αναγνώρισης σε διεθνή εναέρια ζώνη, χωρίς σχέδιο πτήσης και με απενεργοποιημένο πομπό αναγνώρισης. Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο»,

ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Γιατσέκ Γκορισέφσκι, εκπρόσωπος της Διοίκησης Επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού, δήλωσε στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ότι το περιστατικό δείχνει πως η Πολωνία παραμένει «σε διαρκή επαγρύπνηση ώστε να διασφαλίζει ότι ο εναέριος χώρος της δεν παραβιάζεται».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Άλεξους Γκρίνκεβιτς, στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία φαίνεται να έχει αποτραπεί από τη σθεναρή αντίδραση του ΝΑΤΟ στις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού και εσθονικού εναέριου χώρου, ωστόσο αναμένεται να συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια.