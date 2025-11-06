Πολωνία: Ξεκινά νέο πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης – Στόχος η εκπαίδευση 400.000 πολιτών έως το 2026

Η Πολωνία θα εγκαινιάσει αυτόν τον μήνα ένα νέο πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων το 2026, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρει το Reuters, θορυβημένη από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Πολωνία δαπανά πλέον μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα απ’ ό,τι οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει εξελιχθεί στη χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της συμμαχίας, με 216.000 στελέχη, και σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό αυτό σχεδόν κατά ένα τρίτο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο υπουργός Άμυνας Βουαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμύς χαρακτήρισε το πρόγραμμα, με την ονομασία «Σε Ετοιμότητα» (At Readiness), ως «τη μεγαλύτερη αμυντική εκπαίδευση στην ιστορία της Πολωνίας». Θα είναι εθελοντικό και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες – από μαθητές και εργαζόμενους, μέχρι επιχειρήσεις και συνταξιούχους.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει βασική εκπαίδευση ασφάλειας, εκπαίδευση επιβίωσης, ιατρική κατάρτιση και μαθήματα κυβερνοασφάλειας.

«Μόνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο (…) θα εκπαιδεύσουμε περίπου 20.000 άτομα σε ατομικό επίπεδο, αλλά ο συνολικός αριθμός, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μορφές εκπαίδευσης, φτάνει περίπου τις 100.000», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υφυπουργός Άμυνας, Τσεζάρι Τομτσίκ.

Το υπουργείο σχεδιάζει για το επόμενο έτος την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων «ατομικά, σε ομάδες, στο πλαίσιο του προγράμματος ''Εκπαίδευση με τον Στρατό'', μέσω εκπαίδευσης εφέδρων και της εθελοντικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», πρόσθεσε ο Τομτσίκ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, στρατηγός Βιεσλάβ Κουκούλα, δήλωσε ότι το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς στόχους — να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πολιτών και των κοινοτήτων και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα, την ετοιμότητα και τις δυνατότητες των εφεδρειών.

Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τον Μάρτιο, με στόχο «τη δημιουργία ενός στρατού εφέδρων», εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.