Το όνομα του Ρίσι Σούνακ φιγουράρει στο επίκεντρο διπλωματικής θύελλας μετά την ακύρωση προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρεται στη στήλη London Playbook του Politico, υπό τον τίτλο «Η ελληνική τραγωδία του Ρίσι Σούνακ». Το δημοσίευμα ξεκινά με τη φράση «ο Ρίσι έχασε τα γλυπτά του», καθώς η ακύρωση της συνάντησης έγινε στον απόηχο της δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Στην ενότητα «Εσείς λέτε Γλυπτά του Παρθενώνα, εγώ λέω Μάρμαρα του Έλγιν» η στήλη London Playbook αναφέρει: «η διαμάχη προκλήθηκε μετά την εμφάνιση του Μητσοτάκη στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg του BBC, όπου μίλησε ευθέως για την αγωνία του για πολλά από τα Γλυπτά που εξακολουθούν να υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο. "Είναι σαν να σας έλεγα ότι θα κόψετε τη Μόνα Λίζα στη μέση και θα έχετε τη μισή στο Λούβρο και τη μισή στο Βρετανικό Μουσείο", κατήγγειλε, προσθέτοντας ότι "αυτό ακριβώς συνέβη με τα γλυπτά του Παρθενώνα"».

Ως εξέλιξη η το Playbook υπογραμμίζει στην ενότητα «Όλα ελληνικά για μένα» ότι «ο Σουνάκ φέρεται να έχει "εκνευριστεί" από τα λόγια του Μητσοτάκη, σε τέτοιο βαθμό που προχώρησε στο έκτακτο βήμα να ματαιώσει τις συνομιλίες τους, που επρόκειτο να γίνουν τη Δευτέρα (12:45), ενώ ο Έλληνας ηγέτης βρισκόταν στα μισά του τριήμερου ταξιδιού του στο Λονδίνο.

Ο Chris Mason του Beeb επικαλέστηκε μια "ανώτερη συντηρητική πηγή" που δήλωσε: "Έγινε αδύνατο να προχωρήσει αυτή η συνάντηση μετά τα σχόλια που προηγήθηκαν και αφορούσαν στα Γλυπτά του Παρθενώνα"».

Νωρίτερα, το Sky News ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εξέτασε –κάποια στιγμή που δεν προσδιορίζεται χρονικά– νόμιμους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εμποδιστεί οποιαδήποτε άδεια εξαγωγής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η εν λόγω άδεια εξαγωγής θεωρείται από κάποιους απαραίτητη προκειμένου τα Γλυπτά να επιστρέψουν στη χώρα όπου δημιουργήθηκαν, το δε δημοσίευμα ακολούθησε της ακύρωσης της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη - Σούνακ.

Το σχέδιο για προσωρινό δανεισμό προωθείται από τον Τζορτζ Όσμπορν, τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου και πρώην καγκελάριο των Τόρις. Ένας ανώτερος Συντηρητικός δήλωσε ότι ο κ. Όσμπορν καταρτίζει μια «άθλια συμφωνία» που καθιστά τη θέση του «αβάσιμη», προσθέτοντας ότι «πρέπει να φύγει».

Επικαλούμενο πηγές του, το Sky News αναφέρει ότι ο κ. Σούνακ δεν θα υποστηρίξει καμία αλλαγή στους ισχύοντες νόμους που εμποδίζουν την οριστική επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα - και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα ήταν υπέρ οποιασδήποτε δανειακής ρύθμισης.

Ο κ. Όσμπορν, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι διερευνά τρόπους για να εκτεθούν τα Γλυπτά στην Ελλάδα, ενδεχομένως με μια συμφωνία δανεισμού στην οποία μέρος των γλυπτών θα στέλνεται στην Αθήνα.

Ωστόσο, τα σχέδια φέρεται να υποστηρίζονται από τον Σερ Κιρ Στάρμερ, τον ηγέτη των Εργατικών.

Όπως είχαμε αναφέρει σε παλαιότερο σημείωμά μας, εδώ, στο Liberal (Η «συμφωνία» για τα Γλυπτά και η πραγματικότητα), στην περίπτωση μιας συμφωνίας δανεισμού το «αγκάθι» παραμένει το ιδιοκτησιακό. Η συμπερίληψη της λέξης «δανεισμός» δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, διότι έτσι θα είναι σαν να δέχεται ότι τα Γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Υπενθυμίζουμε ότι, το υπουργείο Πολιτισμού με ανακοίνωσή του (5/1/2023) είχε κάνει σαφές ότι «δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής».

FT: Το παρασκήνιο για την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη-Σούνακ

Ο Ρίσι Σουνάκ περιφρόνησε τον Έλληνα ομόλογό του εν μέσω διαμάχης για το μέλλον των Γλυπτών του Παρθενώνα, αναφέρουν οι Financial Times, προσθέτοντας ότι αυτή η κίνηση πιθανότατα θα πάει πίσω τις διαπραγματεύσεις για την τύχη τους.

Ανώτερη πηγή των Συντηρητικών είπε ότι η συνάντηση ακυρώθηκε λόγω «σχολίων» πριν από την εκδήλωση. Νωρίτερα κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στο BBC ότι το να είναι τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο είναι σαν να «κόβεται στη μέση» η Μόνα Λίζα.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει ζητήσει δημόσια την επιστροφή ολόκληρης της ζωφόρου στην Αθήνα από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του πριν από πέντε χρόνια, εξαπέλυσε επίθεση μετά την ακύρωση της συνάντησης, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Ο Σούνακ αντιπρότεινε ότι ίσως θα ήθελε να συναντήσει τον Όλιβερ Ντάουντεν, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Σούνακ θέλει να παρουσιαστεί ως υπερασπιστής των Γλυπτών του Παρθενώνα, που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ εμφανίζει τον Κιρ Στάρμερ, τον ηγέτη των Εργατικών της αντιπολίτευσης, ως κάποιον που είναι έτοιμος να τα παρατήσει, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Οι Financial Times την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψαν ότι ο Στάρμερ δεν θα στεκόταν εμπόδιο σε μια τέτοια συμφωνία εάν γινόταν πρωθυπουργός, εάν ήταν αμοιβαία αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη τη Δευτέρα.

