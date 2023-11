Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η Μόνα Λίζα, ο εκνευρισμός Σούνακ και το παρασκήνιο της ακυρωθείσας συνάντησης

Έντονες αντιδράσεις τόσο την Ελλάδα όσο και στη Βρετανία έχει προκαλέσει η στάση του Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις του τελευταίου στο BBC για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Την ενόχλησή του εξέφρασε άμεσα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ «πολιτικά απρεπή» χαρακτηρίζουν την κίνηση Σούνακ κυβερνητικές πηγές.

Ενδεικτικό της δυσφορίας που προκάλεσε η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ήταν το δημοσίευμα της The Standard, που προηγήθηκε της ακύρωσης, στο οποίο αναφερόταν ότι ο Ρίσι Σούνακ θα απορρίψει στη συνάντηση αυτή κάθε αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών.

Πηγές υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να επικοινωνεί και να παρουσιάζει τις απόψεις της, οι οποίες δεν είναι διαφορετικές από όσες έχει προβάλλει αλλεπάλληλα και αποτελούν πάγιες ελληνικές θέσεις. Σημειώνουν μάλιστα, με νόημα, ότι σε κάθε περίπτωση η διαπραγμάτευση για την επανένωση των γλυπτών γίνεται με το Βρετανικό Μουσείο και όχι τη βρετανική κυβέρνηση.

Να σημειωθεί ότι η ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη – Σούνακ, ήρθε την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντιόταν με τον επικεφαλής του Βρετανικού Εργατικού κόμματος Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μέχρις ώρας εμφανίζεται να έχει εξασφαλίσει ένα άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του Ρίσι Σούνακ, στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ φέρεται να έχει περισσότερο "φιλελληνική" θέση για το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half... do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?"



Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership"

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR