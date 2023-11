Σάιμον Νίξον για Σούνακ: Τι τρόπος να φέρεσαι σε έναν στενό σύμμαχο σε μια εποχή που η Βρετανία τους χρειάζεται

Τη στάση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε ο αρθρογράφος Σάιμον Νίξον με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Δύσκολο να ξέρω τι ήταν πιο προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό: Ο Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση εξ αρχής ή να προσφέρει μια συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Όλιβερ Ντάουντεν αντί αυτού. Τι τρόπος να φέρεσαι σε έναν στενό σύμμαχο σε μια εποχή που η Βρετανία χρειάζεται όλους τους φίλους που μπορεί να βρει», αναφέρει ο Νίξον παραθέτοντας δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για την άρνηση, αυτή την πλευρά, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να συναντηθεί με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ακύρωση του Ρίσι Σούνακ.

Hard to know which was more insulting to the Greek PM: Sunak cancelling the meeting in the first place or offering a meeting with deputy PM Oliver Dowden instead. What a way to treat a close ally at a time when Britain needs all the friends it can get. https://t.co/J6TraT5vkq