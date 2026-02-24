Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη ριζική αλλαγή δόγματος στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πόλης του Μεξικού, οι μεξικανικές αρχές προχώρησαν στην αθόρυβη έκδοση σχεδόν 100 ηγετικών στελεχών των καρτέλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ρεπορτάζ της New York Post.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της ασφυκτικής πίεσης που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατέταξε τις οργανώσεις αυτές στην κατηγορία των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το τέλος του «Ελ Μέντσο» και η πτώση της ιεραρχίας

Η επιχείρηση κορυφώθηκε με τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού του καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG), Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Σερβάντες, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά του μεξικανικού στρατού την περασμένη Κυριακή.

Μεταξύ των εκδοθέντων περιλαμβάνεται ο αδελφός του, Αντόνιο («Τόνι Μοντάνα»), καθώς και κορυφαία στελέχη του καρτέλ Σιναλόα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, συνολικά 92 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σε αμερικανικό έδαφος σε τρεις διαδοχικές φάσεις από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πρόκειται για άτομα που εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων, από τη μαζική παραγωγή φαιντανύλης και τη διακίνηση όπλων, μέχρι δολοφονίες και ξέπλυμα χρήματος.

Νέα στρατηγική και πολιτικά μηνύματα

Η Γενική Εισαγγελέας, Παμ Μπόντι, χαρακτήρισε τις εκδόσεις ως «επίτευγμα-σταθμό» στην αποστολή για την εξάρθρωση των διεθνικών συμμοριών. «Οι εγκληματίες αυτοί θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους κατά του αμερικανικού λαού σε αμερικανικό έδαφος», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν θα επιδείξει την «ανοχή» του παρελθόντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση του Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγκα, ο οποίος θεωρείται ο «αρχιτέκτονας» ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα παραγωγής φαιντανύλης παγκοσμίως. Η σύλληψη και έκδοση των επικεφαλής της ασφάλειας των «Τσαπίτος» (γιοι του Ελ Τσάπο), οι οποίοι χρησιμοποιούσαν στρατιωτικό εξοπλισμό κατά των κρατικών δυνάμεων, συμπληρώνει το παζλ των επιχειρήσεων.

Οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν σε 13 πολιτείες, αντιμετωπίζοντας σε πολλές περιπτώσεις την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η στάση του Μεξικού, που επέλεξε την πλήρη συνεργασία υπό το βάρος των αμερικανικών πιέσεων, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η εποχή της ατιμωρησίας στα σύνορα φαίνεται να λαμβάνει τέλος.