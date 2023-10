Το χρονικό διάστημα αμέσως μετά την εισβολή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, με τις δολοφονίες αμάχων και τις απαγωγές ηλικιωμένων και παιδιών, υπήρξε η πληροφορία, που διακινείται μέχρι σήμερα, ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου θα διατάξει τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) να πραγματοποιήσουν ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά από τα μέσα της εβδομάδας που διανύσαμε το Ισραήλ άρχισε να πραγματοποιεί συγκεκριμένες χερσαίες επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα που ελέγχεται από την τρομοκρατική οργάνωση. Αρχικά, τη νύχτα της Τετάρτης και της Πέμπτης, με διεισδύσεις μονάδων και από το βράδυ της Παρασκευής με μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμό και είσοδο δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με την ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να διαμηνύει ότι ο πόλεμος πλέον εισήλθε στη δεύτερη φάση του.

IDF says troops killed a number of Hamas terrorists who exited a tunnel in the northern Gaza Strip, close to the Erez Crossing. A number of other Palestinian gunmen were killed in separate battles nearby, the IDF adds. Also, a drone struck a Hamas staging ground, killing several… pic.twitter.com/nqj7GV8DyL