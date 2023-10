IDF: Για να διαλύσουμε τη Χαμάς, πρέπει να διαλύσουμε τα υπόγεια τούνελ (vid)

«Κάτω από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα τζαμιά και τα σπίτια στη Γάζα βρίσκεται ένας φρικτός υπόκοσμος της τρομοκρατίας της Χαμάς. Για να διαλύσουμε τη Χαμάς, πρέπει να διαλύσουμε τις υπόγειες σήραγγές της.», αναφέρουν σε βίντεο - ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

«Αναρωτηθήκατε ποτέ πού κρύβονται οι τρομοκράτες; Πού φυλάσσονται οι ρουκέτες; Πού βρίσκονται τα κεντρικά της Χαμάς;

Κάτω από τους δρόμους της Γάζας βρίσκεται μια υπόγεια πόλη, ένα συγκρότημα – λαβύρινθος με εγκαταστάσεις των τρομοκρατών. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η Χαμάς μετέφερε κάτω οπλισμό και οι τρομοκράτες κρύβονται σε κάθε γωνιά.

“Σήμερα έχουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα τούνελ! Έχουμε εκατοντάδες και χιλιάδες παγίδες!”. Μέσω των τούνελ διακινούνται ελεύθερα τα όπλα μέσα από τη Γάζα. Στο δίκτυο αυτό των τούνελ οι ηγέτες της Χαμάς σχεδιάζουν και εκτελούν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Με αυτό το δίκτυο των τούνελ ανάγκασε η Χαμάς τα νοσοκομεία, τα τζαμιά, τα σχολεία και εκατομμύρια πολίτες να θωρακίσουν τα τρομοκρατικά στρατεύματά τους», ανέφερε το μήνυμα στο βίντεο.

Beneath the hospitals, schools, mosques, and homes in Gaza lies a horrific underworld of Hamas terrorism. In order to dismantle Hamas, we must dismantle their underground tunnels. pic.twitter.com/pHBUPUqzQR