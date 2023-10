Απειλές Ιράν σε Ισραήλ: Ίσως αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί ανέφερε ότι οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα «ίσως να αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση».

«Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, οι οποίες μπορεί να αναγκάσουν όλους να αναλάβουν δράση», γράφει ο Ραΐσι στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.