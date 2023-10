Οι ισραηλινές δυνάμεις εδραιώνονται μέσα στη Γάζα - Το Ιράν απειλεί με εμπλοκή στον πόλεμο (vids)

Ενώ ο ισραηλινός στρατός αυξάνει τις δυνάμεις του και προωθείται σταδιακά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρόεδρος του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως η χερσαία επιχείρησή του «ίσως να αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση». Σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται στο βορειοδυτικό τμήμα της Λωρίδας και φαίνεται ότι επίκειται νέο μεγάλο χτύπημα των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), καθώς συνεχίζουν να καλούν τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα νότια. Την ίδια ώρα, η Χαμάς συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με ρουκέτες κατά των ισραηλινών πόλεων.

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

«Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, οι οποίες μπορεί να αναγκάσουν όλους να αναλάβουν δράση», έγραψε ο Εμπραχίμ Ραϊσί στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter.

«Η Ουάσινγκτον μας ζητά να μην κάνουμε τίποτα, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ. Οι ΗΠΑ έστειλαν μηνύματα στον Άξονα της Αντίστασης, αλλά έλαβαν σαφή απάντηση στο πεδίο της μάχης», έγραψε ο Ραΐσι.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield. — سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη μπορεί να επεκταθεί.

Τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην εμπλακεί - μεταξύ άλλων - και μέσω της Χεζμπολάχ.

Αυξάνονται οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα

Όπως δήλωσε o εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, «κατά τη διάρκεια της νύχτας αυξήσαμε την είσοδο των δυνάμεων των IDF στη Λωρίδα, με ενίσχυση των δυνάμεων που μάχονται εκεί. Σταδιακά διευρύνουμε τις χερσαίες επιχειρήσεις και το μέγεθος των δυνάμεων μας στη Λωρίδα της Γάζας». Όπως είπε, «η χερσαία επιχείρηση είναι σύνθετη και εμπεριέχει κινδύνους για τις δυνάμεις μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, στον αέρα, την ξηρά και τη θάλασσα, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δυνάμεών μας και να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν πως ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας τρομοκράτες και καταστρέφοντας υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς που άνοιξαν πυρ κατά στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας και άλλους που βρίσκονταν στην παραλιακή ζώνη της Γάζας, κοντά στον οικισμό Ζικίμ στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι χερσαίες δυνάμεις με άρματα μάχης έπληξαν θέσεις αντιαρματικών πυραύλων, παρατηρητήρια και άλλες υποδομές της Χαμάς.

IDF releases photos showing ground forces operating in the Gaza Strip. pic.twitter.com/3hKt7hZ837 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2023

Επίσης, η Ισραηλινή Αεροπορία βομβάρδισε κτίρια της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι IDF δημοσίευσε βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες και τανκς στη Γάζα σήμερα, καθώς και τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές.

IDF says that during the ground operation in the Gaza Strip, forces killed a number of Hamas operatives who opened fire at troops, and others identified on the coast, near Zikim. Troops also struck anti-tank guided missile positions, observation posts, and other Hamas… pic.twitter.com/kiFGdbMmdW — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2023

New IDF footage shows strikes against Hamas sites in northern Gaza. pic.twitter.com/UgMUqyzVzx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2023

Αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς

Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF οι επιδρομές κατέστρεψαν στρατιωτικά κτίρια και υποδομές, ενώ σκοτώθηκαν και τρομοκράτες της Χαμάς στη Ζικίμ.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση των Ισραηλινών Δυνάμεων ανέφερε: «Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας κατευθυνόμενα από δυνάμεις του IDF επιτέθηκαν σε στρατιωτικά κτίρια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, μερικά από τα οποία ήταν τρομοκράτες της οργάνωσης.

Επιπλέον, επιτέθηκαν αντιαρματικές θέσεις, θέσεις παρατήρησης και στρατιωτικές υποδομές.

Οι δυνάμεις εξάλειψαν τρομοκράτες που πυροβόλησαν κατά των δυνάμεων καθώς και τρομοκράτες που εντοπίστηκαν στην ακτογραμμή στην περιοχή Ζικίμ στη Λωρίδα της Γάζας».

כלי טיס של חיל האוויר שמוכוונים על ידי כוחות צה״ל תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס, בחלקם שהו מחבלים של הארגון. בנוסף, הותקפו עמדות נ"ט, עמדות תצפית ותשתיות צבאיות.



הכוחות חיסלו מחבלים שירו לעבר הכוחות וכן מחבלים שזוהו בקו החוף במרחב זיקים בשטח רצועת עזה. pic.twitter.com/tARtJM6Dbu — Israeli Air Force (@IAFsite) October 29, 2023

Στόχος τα τούνελ

Όπως τονίζουν, στόχος είναι η καταστροφή του δικτύου τούνελ που διατηρεί η τρομοκρατική οργάνωση κάτω από το έδαφος της Γάζας.

Κάτω από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα τζαμιά και τα σπίτια στη Γάζα βρίσκεται ένας φρικτός υπόκοσμος της τρομοκρατίας της Χαμάς. Για να διαλύσουμε τη Χαμάς, πρέπει να διαλύσουμε τις υπόγειες σήραγγές της.», αναφέρουν σε βίντεο - ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Beneath the hospitals, schools, mosques, and homes in Gaza lies a horrific underworld of Hamas terrorism. In order to dismantle Hamas, we must dismantle their underground tunnels. pic.twitter.com/pHBUPUqzQR — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

«Αναρωτηθήκατε ποτέ πού κρύβονται οι τρομοκράτες; Πού φυλάσσονται οι ρουκέτες; Πού βρίσκονται τα κεντρικά της Χαμάς;

Κάτω από τους δρόμους της Γάζας βρίσκεται μια υπόγεια πόλη, ένα συγκρότημα – λαβύρινθος με εγκαταστάσεις των τρομοκρατών. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η Χαμάς μετέφερε κάτω οπλισμό και οι τρομοκράτες κρύβονται σε κάθε γωνιά.

«Σήμερα έχουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα τούνελ! Έχουμε εκατοντάδες και χιλιάδες παγίδες!”. Μέσω των τούνελ διακινούνται ελεύθερα τα όπλα μέσα από τη Γάζα. Στο δίκτυο αυτό των τούνελ οι ηγέτες της Χαμάς σχεδιάζουν και εκτελούν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Με αυτό το δίκτυο των τούνελ ανάγκασε η Χαμάς τα νοσοκομεία, τα τζαμιά, τα σχολεία και εκατομμύρια πολίτες να θωρακίσουν τα τρομοκρατικά στρατεύματά τους», ανέφερε το μήνυμα στο βίντεο.

Μπαράζ ρουκετών από τη Γάζα, σειρήνες στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις

Οι σειρήνες συναγερμού για ρουκέτες ηχούν σε πολλές πόλεις του κεντρικού Ισραήλ, όπως το Τελ Αβίβ, τη Χερτζλίγια, τη Ρανανά, τη Χολόν και τη Χοντ Χασαρόν.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, όμως ακούγονται αρκετές εκρήξεις.

Το Κανάλι 12 αναφέρει ότι το μπαράζ από ρουκέτες ανάγκασε 1,5-2 εκατομμύρια ανθρώπους να τρέξουν στα καταφύγια.

Γάζα: Κάτοικοι λεηλάτησαν τα κέντρα βοήθειας για είδη πρώτης ανάγκης

Χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας εισέβαλαν σε αποθήκες και κέντρα διανομής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), αρπάζοντας αλεύρι και «βασικά είδη επιβίωσης», ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών.



«Χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν σε αποθήκες και κέντρα διανομής της UNRWA στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

«Πρόκειται για ανησυχητική ένδειξη ότι αρχίζει να καταρρέει η δημόσια τάξη ύστερα από τρεις εβδομάδες πολέμου και αυστηρής πολιορκίας στη Γάζα», τόνισε η UNRWA σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Από τις 9 Οκτωβρίου, το Ισραήλ επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στη Γάζα, αποκόπτωντας τις προμήθειες σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα, στον οποίο συνωστίζονται 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι και ο οποίος τελούσε ήδη υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007.

Μόνον 84 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν μπορέσει να φτάσουν στη Γάζα μέσω Αιγύπτου από τις 21 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ θα επιτρέψει μεγάλη αύξηση της βοήθειας στη Γάζα τις επόμενες μέρες

Το Ισραήλ θα επιτρέψει μεγάλη αύξηση της βοήθειας στη Γάζα τις ερχόμενες μέρες, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος κάλεσε παράλληλα τους Παλαιστίνιους άμαχους να κατευθυνθούν προς μια, όπως την περιέγραψε, "ανθρωπιστική" ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τις επόμενες μέρες «προγραμματίζουμε να αυξήσουμε πολύ το μέγεθος της βοήθειας», που θα κατευθυνθεί στη Γάζα από την Αίγυπτο, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ελάντ Γκόρεν της Cogat, της υπηρεσίας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που κάνει τον συντονισμό με τους Παλαιστίνιους.

«Έχουμε οριοθετήσει μια ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στην περιοχή Χαν Γιούνις (...) ακόμη συνιστούμε ο άμαχος πληθυσμός που απομακρύνθηκε να πάει σε αυτήν την ζώνη», δήλωσε σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή ενημέρωση.

Ο Γκόρεν δεν διευκρίνισε αν η ανθρωπιστική αυτή ζώνη είναι νέα ή αναφέρεται σε υπάρχουσα περιοχή.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ ζήτησε την εκκένωση νοσοκομείου

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Από σήμερα το πρωί, υπήρχαν επιδρομές σε απόσταση 50 μέτρων από το νοσοκομείο», προσθέτει σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Facebook η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.