Πόλεμος στο Ισραήλ

Την ώρα που διά στόματος Μπενιαμίν Νετανιάχου ο πόλεμος έχει μπει στη δεύτερη φάση του, η νύχτα ήταν πιο ήρεμη σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα, παρότι συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις των IDF.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός αύξησε τον αριθμό των στρατιωτών του που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου βρίσκεται σε πόλεμο κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν περίπου 450 στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας.

Οι στόχοι περιελάμβαναν κέντρα διοίκησης της Χαμάς, παρατηρητήρια και θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων, σύμφωνα με τις IDF.

Ο στρατός επέκτεινε επίσης τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την είσοδο πρόσθετων δυνάμεων.

Οι IDF λένε ότι τα χερσαία στρατεύματα χτύπησαν τρομοκρατικούς πυρήνες και ομάδες της Χαμάς που προετοιμάζουν πυραυλικές επιθέσεις και κατεύθυναν αεροσκάφη να στοχεύσουν άλλες τοποθεσίες που ανήκουν στην τρομοκρατική ομάδα.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.



As part of the operation IDF soldiers:



🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0