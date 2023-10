Ισραήλ: Ο στρατός πολεμάει τη Χαμάς μέσα στη Γάζα - Διπλωματική ρήξη με την Τουρκία μετά τις προκλήσεις Ερντογάν

Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση του, όπως τόνισε στο διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισέλθει από το βράδυ της Παρασκευής στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταστρέψουν το τεράστιο δίκτυο τούνελ της τρομοκρατικής οργάνωσης και να εξουδετερώσουν τα στελέχη τους.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον Νετανιάχου, στην οποία συμμετέχει και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντζ (που ήταν παρών στη συνέντευξη Τύπου), ενέκρινε ομόφωνα τη διεύρυνση της χερσαίας εισβολής, επιβεβαιώνοντας πως μονάδες του ισραηλινού στρατού επιχειρούν πλέον στη Γάζα.

Η εν εξελίξει χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας είναι η δεύτερη φάση του πολέμου, δήλωσε o Νετανιάχου, καλώντας τον άμαχο πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα να μετακινηθεί σε ασφαλείς περιοχές.

Ο πόλεμος αυτός θα είναι δύσκολος και μακρύς, προειδοποίησε ο Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ενώ χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους κατηγορούν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.

«Μην μας κατηγορείτε για εγκλήματα πολέμου. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να κατηγορείτε τους στρατιώτες μας για εγκλήματα πολέμου, πρόκειται για υποκρισία. Είμαστε ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο».

Ο Νετανιάχου, πρόσθεσε ότι οι IDF λαμβάνουν προφυλάξεις για την προστασία των αμάχων και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας «χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους της ως ανθρώπινες ασπίδες».

Xαρακτήρισε την σύρραξη «δεύτερο πόλεμο ανεξαρτησίας του Ισραήλ» και τόνισε: «Θα πολεμήσουμε και δεν θα παραδοθούμε. Δεν θα αποσυρθούμε. Επίγεια και υπόγεια».

Υποσχέθηκε επίσης στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ότι «θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια» για την απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ χαρακτήρισε περίπλοκη την επιχείρηση για τους ομήρους, υπογραμμίζοντας πως «όσο περισσότερο χτυπάμε τη Χαμάς, ξέρουμε ότι θα γίνουν πιο πρόθυμοι για μια συμφωνία».

Νωρίτερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, είχε τονίσει ότι ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση, διαμηνύοντας ότι για την επίτευξη των στόχων του Ισραήλ στη Γάζα «απαιτείται μια χερσαία επιχείρηση». «Δεν υπάρχει τρόπος να καταστραφεί ο εχθρός χωρίς να μπούμε στο δικό του έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι «θα κάνει ό,τι μπορεί για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς».

Η νέα επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ ο Τούρκος πρόεδρος ήταν αναμφίβολα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της 22ης μέρας του πολέμου. Επιχειρώντας να εμφανιστεί, για μια ακόμα φορά, ως εκπρόσωπος του μουσουλμανικού κόσμου, ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στο παλιό αεροδρόμιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης, χαρακτήρισε το Ισραήλ «κατοχική δύναμη» και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

«Επαναλαμβάνω πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό (…). Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, ο Ερντογάν μιλά καθαρά επειδή η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα», είπε μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

