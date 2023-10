Το Ισραήλ ανακαλεί τους διπλωμάτες του από την Τουρκία - Κοέν: Θα επανεκτιμήσουμε τις σχέσεις μας

Αποφασισμένο να προχωρήσει σε «επανεκτίμηση» της σχέσης του με την Τουρκία είναι το Ισραήλ, μετά τις νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν υπέρ της Χαμάς και κατά του Ισραήλ και της Δύσης.

Όπως τόνισε, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν, σε ανάρτησή του, «δεδομένων των σοβαρότατων δηλώσεων που έρχονται από την Τουρκία, έχω δώσει εντολή για την επιστροφή των διπλωματικών αντιπροσώπων εκεί, προκειμένου να γίνει επαναξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας».

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη εξαπέλυσε νέα επίθεση στο Ισραήλ, κατηγορώντας το πως είναι «κατοχική δύναμη» και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

In a pro-Palestinian rally in Istanbul today, Turkish President Erdogan lamented for the loss of Ottoman territories.



He was equating cities in Greece, Macedonia, Syria, Iraq, & Palestine to Turkish cities, claiming they were forcibly taken away from Turkish homeland. pic.twitter.com/EFSjQbGpWg