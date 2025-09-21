Πεσκόφ: Η Βρετανία είναι η ηγέτιδα της ευρωπαϊκής παράταξης του πολέμου

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι η Βρετανία ήταν μία από τις ηγετικές δυνάμεις της παράταξης που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επίσης ανέφερε ότι οι προσπάθειες των δυτικών δυνάμεων να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία δεν θα πετύχουν και δεν θα βοηθήσουν στις προσπάθειες για την τερματισμό του πολέμου.

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη ξεκινούν αποστολή αεράμυνας «Eastern Sentry» του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία

Υπενθυμίζεται ότι βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν την πρώτη τους περιπολία αεράμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία στο πλαίσιο της αποστολής «Eastern Sentry» του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η αποστολή αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας της Δυτικής συμμαχίας μετά από εισβολή ρωσικού drone αυτόν τον μήνα.

Η αποστολή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από την βρετανική κυβέρνηση αμέσως μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, στέλνει «ένα σαφές μήνυμα: ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Δύο μαχητικά Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν από στρατιωτική βάση στη ανατολική Αγγλία την Παρασκευή το βράδυ για να περιπολήσουν στους ουρανούς της Πολωνίας, αποτρέποντας και υπερασπίζοντας από αεροπορικές απειλές από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων drones, ενώ επέστρεψαν με ασφάλεια στη Βρετανία νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε αυτή την αποστολή απάντηση στην «πιο σημαντική παραβίαση» του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν μέχρι σήμερα, από την έναρξη του παράνομου ολοκληρωτικού πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βρετανία δηλώνει ότι παραμένει ευέλικτη και έτοιμη

Ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχιστράτηγος Harv Smyth, δήλωσε ότι τα βρετανικά μαχητικά εντάχθηκαν στους συμμάχους κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας: «Παραμένουμε ευέλικτοι, ολοκληρωμένοι και έτοιμοι να προβάλλουμε αεροπορική ισχύ σε απόσταση.»

Η βρετανική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,6% του ΑΕΠ μέχρι τον Απρίλιο του 2027, στέλνοντας ένα μήνυμα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βρετανία μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης. Ο Τραμπ έχει επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες για ανεπαρκείς δαπάνες στην άμυνα, στηρίζοντας υπερβολικά τις ΗΠΑ.

Η αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου πάνω από την Πολωνία έρχεται παράλληλα με αυξημένες εντάσεις σε άλλα σημεία της Ευρώπης, καθώς η Εσθονία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά σε μια «πρωτοφανώς προκλητική» εισβολή.

Ο Χίλι καταδίκασε αυτή την ενέργεια την Παρασκευή, λέγοντας πως η «τελευταία ανεύθυνη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες μέρες.»

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι τα μαχητικά του παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν πάνω από ουδέτερα νερά.