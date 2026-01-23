Περού: Η κυβέρνηση ανακοινώνει μείωση των καταγγελιών για εκβιάσεις

Το Περού κατέγραψε μείωση των καταγγελιών στις αρχές οι οποίες αφορούσαν εκβιάσεις στα τέλη του 2025, με την κυβέρνηση του προσωρινού προέδρου, Χοσέ Χερί να αποδίδει χθες Πέμπτη την εξέλιξη στην αυστηρή πολιτική που εφάρμοσε για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα.

Η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη από το 2023 με άνευ προηγουμένου κύμα εκβιάσεων και βίαιων εγκλημάτων, που πυροδότησε μεγάλες διαδηλώσεις και πυροδότησε τη διαδικασία που οδήγησε στην απομάκρυνση από το αξίωμα της προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε τον Οκτώβριο.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι καταγγελίες για εκβιάσεις μειώθηκαν κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, υποχωρώντας στις 5.400 υποθέσεις—από 6.800—σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν οι αρχές σε εκδήλωση παρόντος του προέδρου Χερί.

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2026 η μείωση είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη, καθώς καταμετρήθηκαν 589 καταγγελίες, με άλλα λόγια καταγράφτηκε πτώση 50% σε ετήσια βάση.

«Είναι ενθαρρυντικό, είναι κίνητρο» για τη συνέχιση των προσπαθειών, είπε με ικανοποίηση ο πρόεδρος Χερί, αποδίδοντας την αποκλιμάκωση του φαινομένου στη στρατηγική του, που προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στις φυλακές, περιπολίες τα χαράματα κι ανακατάταξη των εγκλείστων με βάση τον βαθμό επικινδυνότητάς τους.

Διότι αυτή η μέθοδος δράσης, η επιβολή της καταβολής χρημάτων τακτικά, επί ποινή αντιποίνων αν δεν γίνονται πληρωμές, συχνά καθοδηγείται μέσα από τις φυλακές, σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους.

Το 2025 συνολικά ωστόσο οι καταγγελίες για εκβιάσεις αυξήθηκαν κατά 19%, υποβλήθηκαν 26.585 έναντι 22.361 το 2024, κάτι που υπογραμμίζει πόσο επίμονη είναι η μάστιγα αυτή, για την οποία οι αρχές κατηγορούν ντόπιες και διεθνείς συμμορίες κακοποιών.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο υπηρεσιακός πρόεδρος Χερί κήρυξε «πόλεμο» στις εγκληματικές οργανώσεις κι επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα και στο παρακείμενο λιμάνι Καγιάο, αναπτύσσοντας τις ένοπλες δυνάμεις για να υποστηρίξουν την αστυνομία.